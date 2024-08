VIDEO / ToMa objavio novu pjesmu i najavio prvi veliki samostalni koncert u Zagrebu

Podijeli :

ToMa

ToMa, jedno od najistaknutijih i najperspektivnijih imena mlađe generacije na hrvatskoj glazbenoj sceni, nastavlja s velikim planovima.

Imao je iznimno uspješnu prvu polovicu 2024. Rasprodana mu je zagrebačka koncertna promocija prvog albuma “Prevari me osjećaj”. Pobijedio je na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Voljet ćeš opet autora Aljoše Šerića, a uz to i sudjelovao u finalu popularnog showa “Tvoje lice zvuči poznato”, prenosi Journal.

Aktualan je još uvijek i uspjeh njegovog dueta s Frankom Batelić “Da opet nađem te”, koji je pokorio radijski eter te u dva mjeseca zabilježio gotovo pola milijuna pregleda na YouTubeu. ToMa ne pokazuje znakove usporavanja. Ovih dana predstavlja nam novu pjesmu “Kriva procjena”, energični pop dance dragulj sa zaraznom melodijom i lako pamtljivim tekstom.

Glazbu i tekst potpisuje sam ToMa koji o pjesmi govori:

“Bit ću iskren, jako se radujem čuti i vidjeti reakcije na novu pjesmu i spot koji me ponovno vraćaju na plesni podij. Već mjesecima publika zaziva nešto brže iz moje glazbene radionice i mislim da je sad pravo vrijeme za jednu takvu pjesmu.”

Za aranžman i produkciju ponovno je zaslužan Mihovil Šoštarić – Lockroom. Nastavak je to već uspješne suradnje koja je do sad iznjedrila hitove poput 193, Prevari me osjećaj, Unatrag i Dok si pored mene, a ujedno i garancija za vrhunsku produkciju i moderan zvuk.

Novi singl prati vrlo atraktivan i provokativan video spot u režiji Filipa i Slađane Gržinčić. S njima je ToMa već imao prilike realizirati dva spota. O konceptu i realizaciji spota, Filip Gržinčić ističe:

“Ovo je već treći put da surađujemo s dragim nam ToMom, i možemo reći da je svaki puta donio kišu – ali uvijek je odlično ispala na kameri, haha! Kao što već znate, s prvim spotom nam se ostvarila želja da surađujemo s ovim mladim talentom sa savršenim pjesmama. Skroz nam je drago da smo u Rijeci snimili već treći spot za njegov najnoviji hit. Ovaj put snimanje je za Tomu izgledalo kao jedan dobar trening plesa uz Adrianu Klarić te nakon toga trening boksa uz Marka Majetića. Forma za koncerte je zagarantirana! Hvala ti Toma i nadam se da ćete svi vi uživati u ovim kadrovima.”

