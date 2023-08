Razvijte vještine i otkrijte nove karijere uz ove online platforme

360training je usmjeren na vaše osposobljavanje za nove poslove. Čim pristupite stranici, pojavit će se skočni prozor koji će vas pitati za koju industriju ste zainteresirani. Građevinarstvo, restorani i nekretnine su najpopularnije opcije.

CreativeLive

Ako ste zainteresirani za tečajeve fotografije, videa, dizajna ili audio inženjeringa, preporučujemo vam da istražite CreativeLive. Tečajevi imaju individualne cijene, što znači da možete platiti 49 dolara za uvod u Apple Logic Pro, 24 dolara za učenje kako promovirati svoj rad na Instagramu ili 99 dolara za potpuni vodič za Adobe Lightroom Classic. Tu su i besplatni tečajevi, uključujući onaj koji vas uči kako odabrati svoj prvi DSLR fotoaparat.

Skillcrush

Skillcrush vam omogućuje izgradnju portfolija rada u području tehnologije i kodiranja. Cijena je 2499 dolara (ili 12 mjesečnih uplata od 229 dolara), a dobivate tečajeve o HTML-u, CSS-u, GitHubu i više. Nastava se bazira na projektima, osiguravajući da na kraju imate kompletan portfolio. Također, nude se treninzi za izradu životopisa i upravljanje LinkedInom, uz upute za traženje posla, pripremu za intervju te tehničke testove.

Codeacademy

Prije početka, sudjelovat ćete u kvizu kako biste utvrdili vaše trenutno znanje i prepoznali područja koja ne trebate ponovno učiti. Nakon toga, dobit ćete prilagođene materijale koji će vam pomoći da dublje razumijete sve programske jezike, od C++ do Pythona. Osnovni paket je besplatan, no za 34,99 dolara mjesečno imate pristup stvarnim projektima. Za 59,99 dolara mjesečno možete dobiti profesionalne certifikate, koristiti usluge za razvoj karijere i još mnogo toga.

