Ona je Srpkinja, on Hrvat: Kakav im je život u Kninu?

Kako izgleda život u Kninu 28 godina nakon Oluje? Mnogi su se vratili, i to bi preporučili svima.

Ona je filozof, on kuhar. Kninjani nove generacije, zajedničke izbjegličke prošlosti.

“Mi smo se svjesno odlučili doći, vratiti se u Knin živjeti, zbog svih benefita koje Knin ima, tako da uspoređivati ga 28 godina, nakon Oluje, velika je razlika”, rekla je Spomenka Martić, profesorica filozofije.

“Život u Kninu mi je super, rođen sam tu i uživam. Knin napreduje i pozivam sve da se vrate. Ako je grad prazan, onda čemu? Sve zidine”, kaže ugostitelj Josip Zore.

Grad se nakon rata napunio, pa opet ispraznio. Josip se po drugi put vratio, sada iz Njemačke, kao ekonomska emigracija.

“Od prvog dana u Njemačkoj srce me vuklo da se vratim. Iskreno, meni je sad bolje u Hrvatskoj, ima prostora za svakoga tko hoće raditi. Ali, dosta je mentalitet neradnički, to moram reći”, dodaje Zore.

Mislio je najprije na one “gore”. Od njih, kaže, narod i nauči taj nerad. Ona je pak osnovala udrugu Porta, uči djecu filozofiji, umjetnosti, nadgradnji života…

“Osobno sam iznimno zadovoljna s reakcijom roditelja. Znate, kad ljudima kažete filozofija, onda uvijek kažu da je to nešto naporno, dosadno, ali nije. Kako idete s filozofijom za djecu, ide sve ostalo jer nastavljate. To je sve povezano – filozofija, pedagogija, kultura i umjetnost. Upravo da bi se djeci, a kasnije i odraslima, jednoj novoj, budućoj generaciji, obogatio život, da bi im se razvilo kritičko mišljenje”, objašnjava Spomenka.

I da, ona je Srpkinja, on Hrvat. Spominjat ćemo to sve dok doista ne postane nevažno.

“Surađujem s dosta njih, nikad nisam imao neugodnih situcaija. Sve to što se po medijima vrti, to su pojedinci koji pokušavaju zaraditi političke bodove na račun četništva i tih starih… To što je bilo, bilo je. Mora se znati tko je što bio u ratu, ali isto tako, život ide dalje, moramo gledati kako napredovati”, mišljenja je Josip.

“Moja djeca idu ovdje u školu. Evo, djevojčica mi ide već u peti razred, s puno druge djece. Znači, apsolutno nikad nismo doživjeli nešto neprijatno, niti bilo tko da znam od naših prijatelja. Svi moji prijatelji to mogu posjedočiti”, naglašava Spomenka.

I onda, je li Knin ta obećana zemlja? Ili samo spomenik sreći i nesreći?!

“Jel’ se promijenio?! Grad kao grad ide na bolje”, kratko je odgovorio Josip.

Spomenka pak na mogućnost selidbe ima je još ovo za reći: “Moj suprug zna reći da se još možemo seliti samo na groblje.”

Ma koliko grub, ovo je najljepši kompliment koji je grad mogao dobiti…

