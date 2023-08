Usporedio cijene u Španjolskoj i na Balkanu: “Mi smo vam jedan glup narod”

Podijeli :

Jedan je muškarac, inače iz Bosne i Hercegovine, na svom TikTok profilu podijelio video u kojem uspoređuje cijene u Barceloni i na Balkanu.

Adi je svoj video opisao jednostavnom rečenicom – Kakvi smo mi idioti, a na samom početku govori: “Spremite se za šok kada vidite cijene osnovnih životnih namirnica u Barceloni.”

Krenuo je s cijenom obične vode koja košta 23 centa, dok jedna litra soka košta manje od jednog eura. Krenuo je zatim prema pivu: “Najskuplje pivo košta 60 centa. Ne trebamo ni uspoređivati s našim cijenama ovdje na Balkanu.”

Uputio se zatim prema policama s umacima: “Umaci za pastu također koštaju manje od jednog eura. A, ako nisu na akciji, koštaju 1,50 eura. Idemo dalje. Ovo je tek početak šokova i spoznaje koliko smo glupi. Najskuplje vino košta 4,50 do pet eura. Prosječno vino košta 2,50 eura. Govorimo o Barceloni, jednom od najvećih turističkih gradova na svijetu.”

Cijene mesa koje su u zadnje vrijeme “podivljale” u Barceloni su iznenađujuće niske: “Pazite sad meso. Pola kile junetine košta 4,39 eura. Ja sam već zaboravio koliko je meso kod nas na Balkanu, ali znam da je preskupo. Pola kile pilećih fileta košta 3,50 eura. Sir košta oko euro i pol, možda čak i manje.”

Snimio je zatim fantu s okusom limuna koja košta 36 centa, Red Bull čija je cijena 1,60 eura te maslac od 2,15 eura. “Dakle cijene su stvarno puno jeftinije u odnosu na nas, a znate i sami kakav je naš standard, a kakav je njihov standard”, dodaje Adi, piše Večernji list.

“Magnum sladoled, koji je inače jedan od najskupljih košta 2,50 eura, a dođu ih četiri u jednoj kutiji. Zamislite koliko se to isplati kupiti”, čuje se u videu, “Ulje je 1,65 eura, ali, pazite, to je cijena za dvije litre ulja. 24 jaja platit ćete 3,80 eura. Tjestenina je 80 centi. Roll on dezodorans košta 85 centa, a sapun za ruke 75 centi”, dodaje se.

Odlučio je provjeriti i cijene džemova i voća. “Nijedna cijena džema ne prelazi dva eura. Banana je 1,11 eura i što god da kažem na to je smiješno”, kazuje.

Cijena jednog kilograma rajčica je ista, odnosno iznosi 1,11 eura. Cijene pelena kreću se od pet do 15 eura, ovisno o veličini. “Tamna čokolada u Bosni je tri eura, a ovdje u Barceloni se može naći ispod jednog eura. Uglavnom mi smo vam jedan glup narod, što drugo da vam kažem”, zaključuje Adi.

