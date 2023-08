Turistkinja koja se žalila na cijene na Hvaru: “Napravila sam kaos na Balkanu”

Podijeli :

Oglasila se turistkinja koja se žalila na visoke cijene na otoku Hvaru.

Mlada turistkinja Teona iz New Yorka nedavno je na TikToku objavila cijene iz jednoga restorana u Hvaru, a njezinu su objavu brzo prenijeli svi vodeći hrvatski mediji. Ona i društvo, da podsjetimo, jeli su crni rižoto, sipe, frigane lignje, brodet od ribe, ‘kapetanov pijat’, a pili su i vino grk te mineralne vode. Sve to platili su 402,42 eura.

“Ovo se dogodi kada prihvatite preporuku konobara za predjelo i glavno jelo. Pitao nas je i koliko smo gladni, a mi smo rekli da nismo previše. Pitam se koliki bi tek bio račun da smo rekli da smo gladni”, komentirala je razočarana Njujorčanka uz fotografiju obroka.

‘Evo kako je kada vaš TikTok napravi kaos na Balkanu’

Sada se iznova oglasila na TikToku objavivši video koji prikazuje članke o njenom računu iz jednog hvarskog restorana. “Evo kako je kada vaš TikTok napravi kaos na Balkanu”, napisala je u opisu videa, a onda je opisala cijelu situaciju.

Kazala je da nije očekivala da će njezin video postati viralan i da ga je napravila iz zabave. Također, dodala je da je svjesna da su cijene na Hvaru skuplje nego u ostatku Hrvatske, no potom je navela zašto se osjeća iskorištenom.

“Nismo opljačkani, nego samo smatramo da su iskoristili našu naivnost. Vlasnici restorana su ujedno i vlasnici smještaja u kojem smo odsjeli. Oni su bili super ljubazni, savjetovali su nam gdje da idemo, što da posjetimo. Rekli su nam da ima puno mjesta gdje iskorištavaju turiste i cijene su previsoke”, priča turistkinja.

“Neki popularni restorani nisu toliko dobri, a popularni su i skupi, rekli su mi. Mislili smo da su ti ljudi ljubazni i da imaju najbolje namjere. I ja i moj dečko smo podrijetlom Makedonci i pričamo srpsko-hrvatski. S njima smo razgovarali na hrvatskom. Zbog toga što su naši domaćini bili tako krasni ljudi, odlučili smo i večerati kod njih. Vidjeli smo jelovnik i znali smo otprilike cijene. Pitali smo konobara da nam nešto domaće preporuči.

Smatramo da su nas iskoristili jer nam nisu rekli da je glavno jelo preko 200 eura. Da su nam rekli, onda bismo odlučili hoćemo li to jesti ili nećemo. Prvo su nam pričali kako se moramo paziti da nas ne iskoriste, a onda nam oni naprave to isto! To je to, otprilike. Hrana je bila ukusna. Je li vrijedna tih novaca? Ja ne bih rekla da je, ali lekcija naučena”, priča.

