Uz ovih pet trikova sačuvajte kvalitetu vina nakon otvaranja boce

Neotvorena boca vina može trajati godinama, a većina vina postaje još bolja s godinama. Međutim, čim otvorite bocu, drastično skraćujete životni vijek ovog alkoholnog pića. Kada dijelite svoj omiljeni cabernet sauvignon sa svojim gostima na večeri ili za donosite lagani pinot sivi na piknik svojim prijateljima i planirate popiti cijelu bocu do kraja, to ne bi trebao biti problem. Ali, za one večeri kada poželite samo čašu ili dvije, može vam se činiti da ćete morati baciti ostatak boce ili da žrtvujete okus ako je ne popijete odmah. Srećom, ako znate što vam je činiti, svojem vinu lako možete produljiti rok trajanja nakon što je već otvoreno.

Prije nego što krenemo sa savjetima i trikovima kako produljiti trajnost vina, najbolje je razumjeti zašto se ova vrsta alkohola tako brzo pokvari nakon što se otvori. Vino se proizvodi od fermentiranog soka od grožđa, što je proces koji uključuje kvasac koji pretvara šećere u soku u etanol (alkohol) i ugljični dioksid (mjehuriće!). U neotvorenoj boci fermentirano vino može stajati dugo. Ali nakon što uklonite čep, piće odmah postaje izloženo kisiku, započinjući proces poznat kao “oksidacija”. To može uzrokovati brže kvarenje vina, piše Eat This, Not That.

Nakon što je izloženo kisiku nakon uklanjanja čepa, vino može postati gorko, koncentracija antioksidansa i određenih hlapljivih spojeva koji doprinose aromi vina će se smanjiti, a boja se može promijeniti. Nažalost, čak i ako vratite čep natrag u bocu, vino se i dalje može pokvariti velikom brzinom.

1. Vino držite u frižideru

U savršenom svijetu, imali biste vlastiti hladan, tamni vinski podrum u kojem biste čuvali sve svoje omiljene boce vina. Ali budući da to nije dostupno većini ljudi, vaš hladnjak postaje sljedeća najbolja stvar. Zbog procesa oksidacije koji smo prethodno spomenuli, ovo piće se počinje kvariti nakon što se otvori. Međutim, držanje na hladnim temperaturama je korisno, jer prema Lauri Raimondi, vlasnici La Sicilyana Wines, “toplije temperature mogu ubrzati oksidaciju”.

“Ono što hladnjak radi jest usporavanje neizbježne degradacije vina nakon što se otvori”, kaže Joe Mele, suvoditelj podcasta The Wine Pair Podcast. “Temperatura doista čini razliku.”

Za čuvanje crvenog i bijelog vina u hladnjaku, prvo što biste trebali pokušati učiniti je vratiti isti čep u bocu. Ako je čep uništen ili se ne može vratiti, možete upotrijebiti gumeni čep.

Rok trajanja otvorenog vina u hladnjaku “je oko 3 dana za crno i 5 dana za bijelo”, kaže Matt Delgado, direktor za hranu i piće i sommelier u Panzanu, talijanskom restoranu u sjevernom Coloradu. Delgado dodaje da iako će većina crnih i bijelih vina izdržati 3-5 dana u hladnjaku, “izuzetak su slatka vina, koja bi trebala biti dobra nekoliko tjedana”.

To je očito lako učiniti s bocama koje bi se trebale poslužiti ohlađene – poput bijele ili ružičaste – ali što je s crvenom? Vjerojatno ne želite svoj najbolji pinot noir poslužiti hladan, ali srećom, sve što trebate učiniti je “izvaditi crno vino iz hladnjaka na najmanje 20 minuta prije nego što ga planirate ponovno natočiti”, kaže Audrey Wayne, sommelier III. razine koji se naziva The Single Somm na TikToku.

2. Koristite plastičnu foliju za pjenušac

Sljedeći savjet neće se činiti otmjenim, ali će vam sigurno dati više vremena s otvorenom bocom vina. “Za pjenušave boce, budući da se čep ne vraća natrag, upotrijebite plastičnu foliju”, kaže Delgado. “Spriječava stvaranje mjehurića i ulazak kisika u bocu, a ako nemate čep za crno ili bijelo vino, plastična folija također odlično funkcionira.”

Mele također napominje da ova improvizirana tehnika može funkcionirati čak i bolje od korištenja originalnog pluta, “jer je pluto prilično porozno.”

3. Preostalo vino prelijte u manju bocu

Ako planirate otpiti samo malo vina, stručnjaci preporučuju da ostatak pretočite u manju bocu ili posudu. Smanjivanjem površine vina koja je izložena kisiku možete usporiti proces razgradnje.

Ovaj savjet zahtijeva malo više rada i planiranja unaprijed kako biste bili sigurni da imate rezervnu bocu pri ruci, ali može biti od velike važnosti ako ostatak vina pokušavate sačuvati za kasnije. Ako popijete samo dio vina iz boce, “isplati se pretočiti preostalo vino u manju bocu”, kaže Raimondi. “Pola boce ili čak manje boce savršene su za smanjenje zračnog prostora iznad vina, što ograničava izloženost kisiku, pomažući zadržati kvalitetu vina.” Ako nemate malu bocu, poslužit će i staklenka.

Nakon što ste preostalo vino pretočili u manju bocu, možete ga staviti u hladnjak i tamo čuvati.

4. Investirajte u pumpu za vino

Ako ne želite pretočiti svoje vino u drugu bocu, Wayne predlaže korištenje pumpe za vino kako biste uklonili što više viška kisika koji je ostao u boci. “Moj najbolji savjet za dulje trajanje vina je ulaganje u pumpu za vino. Možete ih pronaći na internetu ili u vinotekama, ili čak u nekim trgovinama mješovitom robom”, kaže Wayne.

Ali, kako točno radi pumpa za vino? “Kisik je ono što kvari vaše vino, pa želite ograničiti količinu kisika koja dolazi u dodir s vašim vinom. Ako otvorite bocu i popijete veći dio, sav taj prostor u boci postaje kisik spreman da brže pogorša okus vašeg vina, “ kaže Wayne.

5. Nabavite čep za šampanjac

Za one koji vole slavljenički trenutak uz šampanjac, možda će vam dobro doći ulaganje u čep za šampanjac. Jednom kad otvorite čep šampanjca, nemoguće ga je vratiti u bocu. Zato Wayne predlaže da nabavite čep posebno za pjenušava vina kako biste spriječili da se vino pokvari.

“Ne možete staviti obični čep u bocu, jer je pritisak mjehurića još uvijek prisutan i istisnut će standardni čep van, potencijalno slomiti nešto u vašoj kuhinji”, kaže ona. Umjesto toga, čep za šampanjac funkcionira tako da se zatvara na vrhu boce, a zapravo se širi i steže kako pritisak raste iznutra. To sprječava da čep izleti iz boce.

Raimondi dodaje da bi korištenje čepa za šampanjac i ponovno stavljanje boce u hladnjak trebalo dobro funkcionirati, jer će “pritisak unutar boce pomoći da ostane gazirana, a hladnoća će usporiti oksidaciju”, kaže ona. “Međutim, zbog njihove delikatne prirode, pjenušava vina ipak bi idealno trebalo potrošiti u roku od jednog do dva dana.”

