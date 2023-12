Vještice, pauci i sauna: Ovo su najčudnije proslave Božića u svijetu

Podijeli :

Svaki dio Lijepe Naše ima neke svoje tradicije i običaje kojih se drži tijekom blagdanskog razdoblja. Moglo bi se čak reći i da svaka obitelj ima različite navike, pa kako se onda ne bi i cijeli svijet razlikovao po svojim običajima? U nekim se zemljama Božić slavi slično kao i kod nas, ali u nekima možemo vidjeti najotkačenije proslave na svijetu. Od vještica do paukova i sauna, Pixsell je napravio infografiku koja otkriva najneobičnije običaje u svijetu.

Norvežani pak vjeruju kako vještice izlaze i traže metle. Zbog toga ih skrivaju po kući, a muškarci pucaju iz puške kako bi ih uplašili. I, dok je u našim krajevima normalno da se za blagdana najviše kuha i jede, malobrojne obitelji koje slave Božiću Japanu odlaze u lanac brze prehrane, KFC, i tamo imaju blagdanski ručak. Ova tradicija datira iz 70-ih.

U venezuelanskom gradiću Caracasu stanovnici od 16. do 24. prosinca u ranim jutarnjim satima odlaze u Crkvu, i to na koturaljkama ili rolama. Promet je zaustavljen sve do osam sati ujutro, piše Večernji list.

Ukrajinci na svoja božićna drvca skrivaju umjetnog pauka i mrežu, a smatra se da onog tko ih pronađe čeka sreća. A, u Finskoj je običaj da se za vrijeme Božića obitelj zagrije u sauni.

