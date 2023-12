Banožić vratio stan u Zagrebu, ali opet je prekršio zakon pa ga čeka kazna

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Bivši ministar obrane Mario Banožić, iselio je iz prostranog državnog stana u centru Zagreba koji je dodijelio sam sebi i koristio ga neprestano od 2019. kada je prvi puta ušao u Vladu kao ministar državne imovine, doznaje 24sata.

Službeno je to potvrđeno iz tvrtke Državne nekretnine koja upravlja državnim stanovima za službene potrebe. Ali, Banožić je opet prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer nije ispunio zakonsku obvezu i u roku mjesec dana od razrješenja podnio novu imovinsku karticu. Pa će dobiti kaznu.

Stan još nije nikome dodijeljen, pa će biti zanimljivo vidjeti kojem dužnosniku će ga dodijeliti Branko Bačić, HDZ-ov ministar prostornog uređenja, graditeljstva i imovine, navodi 24sata.

Inače, bivši ministar je odabrao trosobni stanu od 90-ak kvadrata u strogom centru Zagreba, vrlo blizu sjedišta Ministarstva državne imovine, koje je tada vodio. Istovremeno, mogao je odabrati jedan stan od 53 kvadrata ili jedan od 73 kvadrata, ako mu je već onaj od tridesetak bio premali.

U žalbi je tvrdio kako nigdje nije propisano da on kao ministar ne smije potpisati odluku o dodjeli stana. Prema njegovom tumačenju ono što nije zabranjeno je dopušteno, no Visoki upravni sud ne misli tako.

Imao je pravo na državni stan, no morao se, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, izuzeti iz odlučivanja o tome. Pogrešno je, navodi Visoki upravni sud, shvatio da ga Katičić mijenja samo kada je on kao ministar fizički odsutan, zanemarivši da ga može zamijeniti i u slučaju spriječenosti pravne naravi, kao što je to bila dodjela stana. Zbog sukoba interesa morao je platiti novčanu kaznu od 930 eura.

