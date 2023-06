Orke su potopile tri broda u Europi i sada tome uče i druge. Zašto?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Znanstvenici vjeruju da je jedna traumatizirana jedinka orke pokrenula napad na brodove nakon "velikog trenutka agonije", dodajući da se to ponašanje širi populacijom kroz društveno učenje.

Orke su napale i potopile već treći brod u moru pored Pirenejskog poluotoka, a stručnjaci vjeruju da ovo ponašanje imitira ostatak populacije ove životinje, prenosi Livescience.

Tri orke, poznate i pod nazivom kitovi ubojice, napale su jahtu u noći na 4. svibnja na Gibraltaru, probivši krmu.

VIDEO Napad kitova ubojica: Jako oštetili jedrilicu, posadu spašavao helikopter

“Bile su dvije manje i jedna veća,” rekao je skiper Werner Schaufelberger za njemačku publikaciju Yacht. “Manje su tresli krmu, a velika je nekoliko puta udarala u brod punom snagom sa strane.

Schaufelberger kaže da je vidio kako manje orke imitiraju veliku.

“Dvije malene orke promatrale su što radi velika i nakon nekog vremena su se i one počele zabijati u brod,” rekao je.

Španjolska obalna straža spasila je posadu i odvukla brod do Barbatea, no brod je potonuo na ulasku u luku.

Dva dana ranije, skupina šest orki napala je drugi brod u istom tjesnacu. Greg Blackburn, koji je bio na plovilu, promatrao je kako majka orka “uči” svoje mladunče kako udariti u krmu.

“Definitivno je to bilo nekakvo učenje,” rekao je Blackburn.

Poznatog kita ubojicu nakon 50 godina oslobađaju iz zatočeništa

Izvještaji o susretima s agresivnim orkama oko Pirenejskog poluotoka počeli su u svibnju 2020., a postaju sve češći, stoji u studiji objavljenoj u lipnju prošle godine. Čini se da su mete napada uglavnom jedrilice, a napadi imaju jasan uzorak. Orke se približavaju straga i napadaju krmu, a interes gube jednom kada su uspješno zaustavili brod.

“Izvještaji su neprekidni od 2020. na mjestima gdje ima orki, ili u Galiciji ili u tjesnacu,” rekao je jedan od autora studije, biolog Alfredo Lopez Fernandez.

Većina susreta bila je bezopasna, dodao je. “U više od 500 susreta zabilježenih od 2020., samo triput je brod potonuo. Procjena je da kitovi ubojice dotaknu tek jedan brod od stotina koji plove tom lokacijom.”

Porast agresije prema brodovima novi je fenomen, kaže on. Istraživači vjeruju da je traumatičan događaj možda prouzročio promjenu u ponašanju orki, a ostatak populacije je to ponašanje naučio imitirati.

“Orke to rade namjerno, naravno, ali ne znamo izvor motivacije. Obrambeno ponašanje zbog traume postaje sve vjerojatnije objašnjenje,” rekao je Lopez Fernandez.

Stručnjaci vjeruju da je ženka orke imena Bijela Gladis pretrpjela “veliki trenutak agonije” – sudarila se s brodom ili je bila zarobljena u ilegalnom ribolovu – što je dovelo do promjene ponašanja. “Ta traumatizirana jedinka započela je ovo ponašanje i fizičke kontakte s brodovima,” objašnjava Lopez Fernandez.

Orke su iznimno društvena bića koja lako mogu naučiti i oponašati tuđe ponašanje, pokazala je studija iz 2022. U većini zabilježenih slučajeva, orke su krenule ravno prema krmi broda i onda ju oštetile.

“Ne mislimo da orke namjerno uče svoje mlade, iako se to ponašanje proširilo i do njih jednostavno zbog oponašanja, a potom i među njima jer oni to smatraju nečim važnim za svoje živote,” rekao je Lopez Fernandez.

Čini se da orke ovo ponašanje vide kao korisno, usprkos riziku udaranja u brod u pokretu, dodao je. Abnormalne interakcije započele su 2020., a otada su četiri jedinke orke na ovom području uginule, iako se njihova smrt ne može direktno povezati sa susretima s brodovima.

U Seini uočen novi kit mjesec dana nakon što je u njoj uginuo kit ubojica

Ovo neobično ponašanje također može biti igra ili ono što istraživači zovu “trendom” – ponašanje koje su započele jedna ili dvije jedinke, a drugi ga počeli imitirati prije nego im dosadi.

“Govorimo o nevjerojatno znatiželjnim i zaigranim životinjama, što znači da bi ovdje mogla biti riječ o igri, a ne o agresiji,” kaže Deborah Giles, istraživačica orki na sveučilištu Washington.

Broj incidenata raste, a s njim i strahovi za sigurnost kako mornara, tako i populacije orki oko Pirenejskog poluotoka, koja je kritično ugrožena. Posljednji popis iz 2011. godine zabilježio je samo 39 pirenejskih orki, stoji u studiji iz 2022.

“Ako se ova situacija nastavi ili pojača, to bi mogao postati ozbiljan problem za sigurnost mornara, ali i za napore da zaštitimo ovu ugroženu skupinu orka,” napisali su istraživači.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Srušio se vojni helikopter. Nađena dva tijela, traže trećeg člana posade Zagrepčanima prijeti najopasnija životinja na svijetu: Spas stiže iz susjedstva? Iz prodaje se povlače brojni pekarski proizvodi: Otkriven opasan pesticid