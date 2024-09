Znanstvenici izračunali u kojoj dobi je najveća vjerojatnost za debljanje

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Prekomjerna težina ili pretilost mogu povećati rizik od raznih zdravstvenih problema, od dijabetesa do različitih vrsta raka.

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da sa svakim desetljećem Britanci dodaju više “šlaufa” oko struka – sve dok ne dosegnu određenu dob.

Ako jedete prebrzo, mogli biste osjetiti neke vrlo neugodne, pa i opasne, posljedice Indeks tjelesne mase odlazi u prošlost: Evo kako se po novome računa idealna težina

Osam od deset muškaraca u Engleskoj u dobi od 55 do 64 godine ima prekomjernu težinu ili je pretilo. Dok trećina muškaraca u dobi od 16 do 24 godine spada u istu kategoriju, piše The Sun.

Stope pretilosti i prekomjerne tjelesne težine također su ostale visoke među muškarcima starijim od 30 godina, s točno tri četvrtine onih u dobi od 35 do 44 godine koji spadaju u tu kategoriju.

To je bilo samo dva posto manje u onih od 45 do 54 godine – na 73 posto.

Od 65. godine nadalje, čini se da muškarci počinju barem malo smanjivati kilograme, pokazuju podaci – 78 posto ima prekomjernu težinu. Do dobi od 75 godina, sedam od deset muškaraca spada u kategoriju prekomjerne težine ili pretile.

Istraživanje je pokazalo da se žene također najviše udebljaju u dobi od 55 do 64 godine, njih 69 posto. Doduše, slično povećanje težine se događa također između 65. i 74. godine.

Kao i kod muškaraca, debljanje kod žena opada kada dosegnu 75 godina, a samo 64 posto žena u toj dobi ili starijih ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo.

Nešto više od trećine žena u dobi od 16 do 24 godine (38 posto) spada u ovu kategoriju, što se značajno povećava na 57 posto za one u dobi od 35 do 44 godine.

Kako Hrvatska stoji?

Stope debljine u Hrvatskoj udvostručile su se od 1990. do 2022. godine, pokazala je globalna analiza objavljena u časopisu The Lancet. Točnije, u Hrvatskoj s debljinom živi više od milijun ljudi. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj u 2022. godini s debljinom živjelo 56.000 djece i adolescenata te 1,180.000 odraslih, prensoi Telegram.

Od 1990. godine stope debljine u žena su se više nego udvostručile, i to sa 13,4 na 28,3 posto, a u muškaraca su se utrostručile – sa 10,7 na 34,8 posto.

Ovi trendovi ukazuju na globalnu tranziciju, prema kojoj u Hrvatskoj, baš kao i u dvije trećine svih zemalja diljem svijeta, postoji značajno veći broj osoba pogođenih debljinom nego pothranjenošću.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tri mliječna proizvoda koja su štetna za zdravlje i potiču debljanje Špika najavljuje prosvjed umirovljenika: Nije isključeno da će se pojaviti i netko koga nitko ne očekuje