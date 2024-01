Sedam stvari koje vam nožni prsti mogu otkriti o vašem zdravlju

Podijeli :

Nožni prsti i nokti važniji su nego što mislite, stoga je od ključne važnosti biti svjestan svih problema - što je posebno važno za osobe s dijabetesom ili drugim ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Većina nas prolazi kroz život ne razmišljajući previše o svojim stopalima, ali ako imate hladne nožne prste, to bi mogao biti znak ozbiljnijeg stanja.

Od vitalne je važnosti biti svjestan bilo kakvih problema s nožnim prstima, a to je osobito važno za one s dijabetesom ili drugim ozbiljnim zdravstvenim problemima. Od znakova bolesti srca do gljivičnih infekcija noktiju, postoji mnogo stvari koje se mogu vidjeti kada malo bolje pogledate svoja stopala.

Nožni prsti i nokti važniji su nego što biste očekivali. Njihovo stanje može nam dati naznake o našem cjelokupnom zdravlju, posebno ako postoje promjene u izgledu, prenosi Mirror.

1) Hladni prsti

Loša cirkulacija može biti glavni uzrok hladnih nožnih prstiju, a uzrokovana je nizom temeljnih zdravstvenih stanja. To može uključivati ​​dijabetes, bolest perifernih arterija, bolesti srca, proširene vene, poremećaje zgrušavanja, probleme sa štitnjačom i stanja kao što su lupus ili reumatoidni artritis.

2) Promjena oblika noktiju

Oblik vaših noktiju na nogama također može biti pokazatelj zdravstvenog stanja. Ako vam nokti na nogama izgledaju zakrivljeni ili zakrivljeni, to može biti znak anemije, hipotireoze ili autoimunog poremećaja. A ako imaju ‘klubasti oblik’, to može biti posljedica kardiovaskularne bolesti cistične fibroze, raka pluća ili bolesti pluća ili niske razine kisika u krvi.

3) Natečeni prsti

Problemi s krvožilnim sustavom, uključujući slab protok krvi ili probleme s limfom, mogu rezultirati oticanjem nožnih prstiju. To može biti potaknuto gljivičnim infekcijama, traumatskim ozljedama, psorijazom i gihtom.

Duboka venska tromboza, zatajenje bubrega, uzimanje antidepresiva i steroida ili hormona također mogu uzrokovati oticanje nožnih prstiju. Ali postoje i drugi mogući razlozi, uključujući predugo stajanje u istom položaju, nošenje cipela koje vam ne odgovaraju, prekomjerna težina, dehidracija ili jedenje slane hrane koja uzrokuje zadržavanje vode.

4) Trnci ili obamrlost

Iscrpljujuće stanje koje se naziva periferna neuropatija može uzrokovati trnce, obamrlost ili peckanje u stopalima ili nožnim prstima. Često je uzrokovan dijabetesom i rezultira potpunim gubitkom osjeta u stopalima i rukama. Drugi simptomi mogu uzrokovati slabost, umor i grčeve mišića.

5) Oznake na noktima

Oznake ispod nokta mogu biti znak psorijaze, gljivične infekcije, dermatitisa, ali i pokazatelj melanoma. Tamne okomite pruge nastaju zbog hormonskih promjena u trudnoći ili zbog korištenja laka za nokte. Ali, mogu ukazivati ​​i na melanom (rak kože) i gljivičnu infekciju poput atletskog stopala u ležištu nokta.

6) Gljivična infekcija

Gljivične infekcije koje se hrane noktima nekad se ne otkriju dok njihovi simptomi ne postanu očitiji. Bijele ili žute mrlje ili pruge ispod nokta mogu ukazivati ​​na infekciju te promjenu boje i tamnjenje nokta. Može doći do listanja ili zadebljanja nokta, a nokti na nogama mogu postati lomljivi i otpasti. Česte infekcije noktiju na nogama mogu biti uzrokovane oslabljenim imunološkim sustavom ili lošom cirkulacijom.

7) Bol u nožnim prstima

Ako imate bilo kakve bolove u stopalima ili nožnim prstima, odmah posjetite podijatra kako biste utvrdili razlog.

