Znate li zašto je korisno prije izlaska iz kuće staviti novčić u zamrzivač? Razlog će vas iznenaditi

Max Rahubovskiy/Pexels

Stavljanje novčića u zamrzivač praktičan je i jednostavan trik koji vam omogućuje da provjerite je li nestalo struje dok niste kod kuće.

Ako planirate biti odsutni od kuće dulje vrijeme, kao što je odlazak na godišnji odmor ili vikend putovanje, i želite biti sigurni da je struja stabilna dok vas nema, ovaj trik može pomoći. Sve što trebate učiniti je napuniti čašu vode i staviti je u zamrzivač. Zatim stavite stari novčić na površinu vode u čaši. Kada se vratite, pregledajte situaciju s novčićima kako biste saznali što se dogodilo dok ste bili odsutni.

Evo zašto biste plastičnu foliju trebali držati u zamrzivaču

Ako novčić i dalje stoji na vrhu smrznute čaše vode, to znači da je struja bila u redu i da je sve ostalo nepromijenjeno. Međutim, ako primijetite da je novčić potonuo na dno čaše, to znači da je nestalo struje ili da nije bilo dovoljno dugo da sačuva smrznutu vodu. U ovom slučaju, postoji mogućnost da je hrana u vašem zamrzivaču dio vremena bila na sobnoj temperaturi i potencijalno se pokvarila.

Važno je napomenuti da hrana koja je odmrznuta i ponovno zamrznuta može izgledati dobro ili loše, ali može sadržavati bakterije koje mogu biti opasne po zdravlje. Stoga za ovaj pokus koristite prozirnu staklenu čašu ili posudu kako biste jasno vidjeli promjene stanja vode i novčića.

Također, ako primijetite da je novčić utonuo do pola ili da se nalazi na nekoj drugoj razini između površine i dna čaše, to znači da je u zamrzivaču došlo do djelomičnog odmrzavanja i ponovnog smrzavanja. U tom slučaju vaša hrana može biti jestiva i neispravna, ali budite oprezni i pažljivo je provjerite kako biste bili sigurni u njezinu kvalitetu, prenosi krstarica.com.

