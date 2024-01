Znate li zašto ne biste trebali piti kavu kad ste mamurni?

Podijeli :

Unsplash/Chevanon Photography

Iako većina ljudi koji konzumiraju alkoholna pića, imaju provjerene "metode" uz pomoć kojih se rješavaju posljedica alkohola, neke metode biste ipak trebali provjeriti prije nego što se pokušate riješiti ove neugodne posljedice. Mnogi ljudi, kao lijek za mamurluk koriste kofein vodeći se mišljenjem da kava zapravo ublažava simptome kao što su glavobolja i umor.

No, nutricionistica Laura Burak navodi da biste trebali dobro razmisliti ako planirate piti kavu kako bi ublažili mamurluk. To je zato što kofein može pogoršati simptome.

Dvostruko dehidrira

Dehidracija je uzrok mnogih neugodnih nuspojava kao što su umor, mučnina i vrtoglavica, a koje doživljavamo kada smo mamurni. No, vaš jutarnji napitak mogao bi samo produbiti vaše probleme s dehidracijom, piše Klix.

Kava može biti diuretik, tako da njeno ispijanje kad ste mamurni može biti loše za vaš organizam i može dovesti do dehidracije. Sve to može pojačati vaše simptome mamurluka. Konkretno, isušenost može izazvati jaku glavobolju. Kada ne unosite dovoljno tekućine u organizam, vaš se mozak smanjuje, lagano se udaljava od lubanje, a to stvara pritisak na živce, što može uzrokovati bol u glavi.

Može pojačati tjeskobu

Piće može utjecati na razinu dopamina, što može poremetiti druge neurotransmitere i negativno utjecati na vaše raspoloženje narednog dana. Kada opuštajući učinci alkohola izblijede, vaš se živčani sustav mora ponovno naviknuti, a to može rezultirati povećanim nemirom. Zbog toga su tjeskoba, depresija i razdražljivost neki od znakova mamurluka.

Može izazvati bolove u trbuhu

Pijenje žestokih pića može sabotirati i najjači želudac. To je zato što alkohol iritira sluznicu želuca i crijeva. Zbog toga pijenje može poremetiti vaš probavni sustav, uzrokujući mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu.

Međutim, kava tijekom mamurluka može izazvati dodatne bolove u trbuhu. Ne samo da kofein djeluje kao stimulans, ubrzavajući kontrakcije u vašim crijevima, već njegov sadržaj kiseline i masnoće također može dovesti do nadutosti, žgaravice i refluksa kiseline.

Može poremetiti san

Alkohol će pomoći da brže zaspite, ali tijekom noći će vam uništiti kvalitetu sna. Piće prekida otpuštanje melatonina u mozgu, hormona koji podržava san i može smanjiti REM fazu sna – duboki stadij sna kada se pojavljuju snovi.

Stoga ne čudi zašto se tijekom mamurluka budite umorni, a kada ubacite još jedan stimulans poput kofeina, to će dovesti do problema s kvalitetom sna. Što je još gore, ako redovito koristite kombinaciju alkohola i kofeina, nedostatak sna može postati veći problem, koji može utjecati na svako drugo područje vašeg života.

