Pronađen dnevnik ruskog zapovjednika: “Od 115 vojnika preživjela su samo 3”

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je podatke iz dnevnika zarobljenog ruskog zapovjednika. Podaci govore o ogromnim ruskim gubicima u samo nekoliko dana.

Katastrofalni ruski gubici pretrpljeni za vrijeme žestokih borbi oko Vuhledara, grada u pokrajini Donjeck, zabilježeni su u dnevniku zarobljenog ruskog zapovjednika, objavilo je Ukrajinsko ministarstvo obrane.

“Prvog ožujka: 100 vojnika krenulo je u napad,16 ih je preživjelo.

Trećeg ožujka: od 116 vojnika, 23 ih je preživjelo.

Četvrtog ožujka: od 103 vojnika, 15 ih je preživjelo.

Petog ožujka: od 115 vojnika, 3 su preživjela”, stoji u dnevniku.

Gubitak je to od 379 vojnika u samo 5 dana.

Teške i iscrpljujuće borbe već se nekoliko dana vode oko Bahmuta na istoku Ukrajine. Ruske snage svakoga dana osvajaju sve više teritorija, no Ministarstvo obrane Velike Britanije poručuje da je teško za vjerovati da će ruski napadi uspjeti proći bez većih gubitaka, prenosi Express.

Diary of a russian officer captured near Vuhledar.

March 1: 100 soldiers undertook an assault; 16 remained.

March 3: out of 116 soldiers 23 remained.

March 4: out of 103 soldiers 15 remained.

March 5: out of 115 soldiers 3 remained. pic.twitter.com/rbd4Xln6BG