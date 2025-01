Vučić: U sljedećih 10 dana odlučit ćemo hoćemo li na izbore ili ćemo formirati novu vladu

Podijeli :

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na izvanrednoj konferenciji za medije poručio je da će kroz 10 dana odlučiti hoće li se ići na nove izbore ili će sastaviti novu Vladu.

“Procedura je sljedeća, kreće se od konstatacije ostavke u Skupštini, kada se ona potvrdi počinje teći rok od 30 dana do kada se Vlada mora izabrati, ako se ne izabere raspisuju se izbori. Predsjednik Republike dužan je pokrenuti proceduru za izbor nove Vlade, ja neću izbjegavati konzultacije, iako znam da ću dobiti samo uvrede. Razgovarajmo trebamo li ići u formiranje Vlade ili u nove izbore. Vučević je već započeo razgovore s Dačićem, rekao je da nije za izbore. Nastavit ćemo razgovore s drugima”, rekao je Vučić u još jednom u nizu obraćanja naciji.

Podsjećamo, Miloš Vučević podnio je ostavku na mjesto premijera Srbije. Kako je objasnio, ostavku podnosi jer smatra da je objektivno odgovoran za napad na studente koji se dogodio sinoć u Novom Sadu.

U Novom Sadu prošlu noć oko tri sata fizički su napadnuti student.

“Jedna djevojka je teže povrijeđena, trenutno se nalazi u Kliničkom centru Vojvodine, ima iščašenu vilicu i ozljede po cijelom tijelu, ima još nekoliko učenika s lakšim ozljedama”, navodi se u priopćenju studenata.

Studenti objašnjavaju da su četvorica muškaraca s bejzbol palicama jurila za skupinom studenata koji su lijepili naljepnice i šablone “Tri mjeseca, tri mosta”.

“Jutros smo dobili informaciju o napadu u Novom Sadu, želim reći što se točno dogodilo. Napadi na prostorije stranke traju tjednima, kao i prethodnu večer, negdje između 3 i 4 sata, gotovo uvijek isti ljudi iz iste anarhističke skupine, počeli su vikati, dečki su izašli van, odgurnuli ih i sklonili ih. I to je bilo u redu. Ništa nije u redu kada uništavate tuđu imovinu.Onda se dogodilo nešto skandalozno što nam nije jasno, da su ti momci počeli trčati po ulicama Novog Sada i na kraju ranili djevojku. Ona je dobro, nadam se da će biti dobro”, rekao je Vučić.

“Ti momci koji su to učinili napravili su ogromnu štetu državi, stranci, svakome od nas. Mi smo rekli smo da smo uvijek spremni za razgovor. U skladu s tim i samo zbog toga, mi smo sinoć do kasno radili zajedno i bili zadovoljni rezultatima i činjenicom da sve ide mirno, i uz mnoge druge stvarie koje su nam išle od ruke, a onda se dogodilo ovo. Miloš je tražio razgovor i rekao mi da on i gradonačelnik trebaju dati ostavke. Bilo mi je to dvostruko teško prihvatiti, Miloš je dobro radio svoj posao, uvijek je bio vjeran domovini, borio se za svoj narod, ali smatrao je da moramo uspostaviti princip odgovornosti. U ovoj državi premijer je ubijen, a ministar policije nije podnio ostavku, na Kosovu je bio pogrom, nitko nije podnio ostavku, proglašena je neovisnost Kosova, nitko nije podnio ostavku. Je li fer prema Milošu, nije, ali to je život, to je politika. Njegov će potez ući u anale odgovornih, pokazao je da mu fotelja nije važnija od principa. Svi dobronamjernici su shvatili da je sinoć učinjeno dobro. Ispunili smo apsolutno sve do posljednje želje”, rekao je Vučić.

