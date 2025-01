Vučić ispunjava zahtjeve: Pomilovao je 13 osoba uključenih u prosvjede

Podijeli :

Michal Cizek / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio je 13 odluka o pomilovanju, priopćeno je iz Predsjedništva.

Radi se o šestero studenata – D. B. iz Novog Sada, M. M. iz Novog Sada, M. K. iz Novog Sada, I. B. iz Požege, R. S. iz Srijemske Kamenice i M. S. iz Žablja. Pomilovao je jednog dekana – N. J. iz Niša i jednog docenta na fakultetu, R. J. iz Novog Sada.

Također, kako se navodi u priopćenju, pomilovana su četiri ravnatelja škola – B. M. iz Šapca, M. E. iz Bogatića, M. I. iz Šapca, S. M. J. iz Šapca, kao i jedan pomoćni radnik u školi, V. M. iz Prokuplja.

Odluke o pomilovanju dostavljene su Ministarstvu pravosuđa zbog provedbe daljnje procedure, navedeno je.

Predsjednik Srbije ranije je, govoreći o studentskim zahtjevima, među kojima je i odbacivanje optužbi protiv uhićenih i privedenih na prosvjedima, rekao da je spreman potpisati pomilovanje.

Vučić: U sljedećih 10 dana odlučit ćemo hoćemo li na izbore ili ćemo formirati novu vladu

“Trinaest studenata i profesora procesuirano je i za svih 13 predviđeno je donošenje odluke o pomilovanju. Nikada nisam donosio odluku o pomilovanju, to je uvijek rizično, ne možete uzimati pravdu u svoje ruke, ovime se otvara Pandorina kutija. Čekali smo trenutak da Tužiteljstvo odbaci dio kaznenih prijava, postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela. Ja ću, ako ne postoji drugo rješenje, u skladu sa zakonom, bez obzira na principe – razumijem koliko je važno – biti spreman potpisati pomilovanje od kaznenog progona za one koji to žele. To ću najkasnije u srijedu učiniti. Ostaje još zahtjev za prekršajna djela, to je za MUP”, naveo je Aleksandar Vučić.

Predsjednik države ne može pomilovati nekoga tko još nije ni priveden, ni optužen, a kamoli osuđen, rekla je sutkinja Prvostupanjskog suda Tatjana Bezmarević Janjić.

“Ja osobno smatram da predsjednik države o tome ne bi trebao govoriti. Predsjednik države ne može pomilovati nekoga tko još nije ni priveden, ni optužen, a kamoli osuđen. Također smatram da on nije taj koji treba govoriti o tome što će se poduzeti, jer takvi govori, ne samo predsjednika države, nego i drugih nekompetentnih osoba, stvaraju kod naroda nepovjerenje u sud. Ako postupimo tako, znači poslušali smo predsjednika. Ako ne, onda smo neposlušni”, navela je.

