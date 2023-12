Oštar odgovor tajnika HSU-a: “Umirovljenike je najlakše obmanuti”

Podijeli :

N1

Glavni tajnik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao je situaciju uoči izbora i obećanja Vlade umirovljenicima.

HSU je prema rejtinzima na visokom šestom mjestu. Koordinator platforme Umirovljenici zajedno Lazar Gruić rekao je da mu je žao što sve umirovljeničke udruge ili stranke nisu išle zajedno za izbore, on računa na osam mandata i proziva HSU.

Dobre vijesti za buduće umirovljenike, najviše razloga za zadovoljstvo u jednoj kategoriji Pitali smo umirovljenike što misle o Plenkovićevoj božićnici: “On je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike” Plenković objavio koliko će umirovljenici dobiti za Božić

“Nisu zadovoljni jer ne možemo biti zajedno”, rekao je Marinko Lukenda i dodao: “Ništa osobno nemamo protiv. Ti ljudi su lovci u mutnom. Pojave se prije svakih izbora i jedini cilj im je narušiti ugled HSU-a i urušiti HSU. Oni su bili u HSU, ali nisu došli do nekih sinekura. Umirovljenike je najlakše obmanuti. Oni nama zamjeraju što nećemo s njima u partnerstvo.”

HSU će izaći u svim izbornim jedinicama i siguran je, kaže da da ćemo dobiti dva do tri mandata. Na pitanje je li ih netko pokušao vrbovati, Lukenda je rekao:

“Razgovarali smo sa četiri stranke, velikim strankama, imamo ponuda, ali nije nam cilj 10 zastupnika, nego popravak kvalitete života umirovljenika. Kod umirovljenika nema ideologije, a ni mirovine nemaju ideologiju.”

Prokomentirao je i ideju alternativnog fonda za umirovljenike, odnosno onih pet posto mirovinske štednje građana, ukupno milijardu eura, koji bi trebali biti preusmjereni u investicijski fond kojim će upravljati sama država.

“Prije 10 ili 15 dana imali smo okrrgli stol na tu temu. Bili su Ljubo Jurčić, Andrej Grubišić i drugi, pričali su o alternativnim fondovima, njihova mišljenja su podijeljena. To ljudi trebaju bolje shvatiti, treba pričati o tome. Država će stati kao jamstvo iza toga. Siguran sam da ta milijarda nije odvojena da netko može raditi kako hoće”, rekao je Lukenda i dodao da će novi dodatak umirovljenicima biti isplaćen ovaj tjedan.

“Zalažemo se za 13. mirovinu”

Na pitanje koliko doista pomažu takve jednokratne isplate, rekao je:

Nova prava za umirovljenike u 2024., pogledajte na koga se sve odnose

“Ovo je sad božićnica što je Vlada dala. Svaka pomoć je dobro došla, posebno onima koji imaju male mirovine. Zalažemo se za 13. mirovinu. Neka je zovu kako god hoće, samo da bude naknada. Informacije s terena kažu da se računa po godini radnog staža pet eura, po informacijama iz Ministarstva. Nismo sigurni da je to tako, držat ćemo se svojeg prijedloga. Mi mislimo da je to malo, pet eura po godini. No, to još nije u proceduri, još ćemo vidjeti.”

Smatra da bi drugi mirovinski stup trebao ostati, ali i da bi ga trebalo drugačije regulirati. Na kraju se osvrnuo na budućnost mirovnskog sustava u Hrvatskoj i rekao:

“Počeli smo uvoziti radnu snagu što znači da se broj radnika povećava. Mislim da će nam s vremenom doći još stranaca, mislim da se trebaju osigurati bolje plaće da se i naši vrate.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski: Plenković je kao Drakula, isisava krv iz svoje stranke. Benčić i Penava su darivatelji krvi Banke krenule povećavati kamatne stope na depozite građana