Prijetnje blokadom
Dodik pobjesnio zbog odluke Ustavnog suda BiH: "Nek' se nose do vraga!"
Utjecajni političari iz vlasti u Republici Srpskoj u petak su ustvrdili da je srušen Daytonski sporazum i najavili blokade nakon što je Ustavni sud BiH poništio veto članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na raniju odluku državnog vrha o novom sastavu povjerenstva za nacionalne spomenike.
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"Ustavni sud ruši ustav... Nek' se nose do vraga i Ustavni sud i oni kreiraju takve odluke...", kazao je uz psovke pred novinarima Dodik uz poruku da je "ovo rušenje Daytona i kraj" i da preko ovoga neće prijeći.
Dodik je čelnik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je nakon listopadskih izbora učvrstio vlast i osigurao dvotrećinsku većinu u entitetskom parlamentu.
Na sličan je način reagirala i Cvijanović koju je ražestila činjenica da je Ustavni sud poništio njezin veto kao i njegovu potvrdu što ju je izglasala Narodna skupština RS.
Njena je ocjena da je srušen ustavni poredak BiH i zaprijetila je da povjerenstva za nacionalne spomenike neće biti, ostane li pravorijek na snazi. Novi predsjednik RS Savo Minić najavio je pak da će se taj entitet "odlučno braniti" kroz institucije jer su prekršena njegova ustavna prava.
Cvijanović je pokušala spriječiti stupanje na snagu odluke koju je uz glasanje u omjeru 2:1 29. lipnja donijelo Predsjedništvo BiH i kojom je utvrđen novi sastav povjerenstva za nacionalne spomenike jer su uz tri domaća člana u tom tijelu predviđene i pozicije za dva stručnjaka iz inozemstva koje imenuje UNESCO.
Članovi Predsjedništva BiH takvu su odluku izglasali uz obrazloženje kako žele spriječiti stalne blokade u povjerenstvu a pozvali su se na činjenicu da su strani stručnjaci u njegov rad bili uključeni i ranije.
Cvijanović se u pokušaju blokade takve odluke pozvala na pravo veta uz potvrdu u parlamentu entiteta iz kojega dolazi koju je i dobila no Ustavni sud BiH je zaključio kako je takva mjera moguća samo kod donošenja ograničenog kruga odluka i odnosi se prije svega na domenu vanjske politike.
Na to su se u prizivu Ustavnom sudu ranije pozvali Bećirović te 11 zastupnika u parlamentu BiH koji su i tražili ukidanje veta Cvijanović.
Dodiku koji već godinama dovodi u pitanje legitimitet Ustavnog suda BiH i blokira imenovanje dva suca koje treba postaviti parlament RS sada je ovaj slučaj poslužio kao povod za najavu nove krize u BiH. Razbjesnio ga je i pravorijek Ustavnog suda kojim je proglašeno dopuštenim isticanje simbola Armije BiH a u RS-u su to pokušali sankcionirati entitetskim kaznenim zakonom.
"Ovo je tipična muslimanska zavjera protiv Srba", kazao je u svom stilu Dodik najavivši da će sada uslijediti blokada rada Vijeća ministara BiH jer ministri koje on kontrolira neće dopustiti izglasavanje niti jedne odluke sve dok državni Ustavni sud ne povuče svoje odluke.
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