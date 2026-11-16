Zajedno sa šest manjih stranaka koje su u nedjelju potvrdile postizborno savezništvo sa SNSD-om Dodik je okupio većinu koja ima 54 zastupnika, a onda su osigurali da se toj većini pridruže po jedan zastupnik izabran na listama Srpske demokratske stranke (SDS) i Pokreta sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je sa 12 zastupnika postao najjača oporbena stranka.