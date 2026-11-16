Banja Luka
Konstituiran parlament RS-a, Dodik izazvao incident tijekom puštanja himne
Parlament Republike Srpske konstituiran je u ponedjeljak na sjednici u Banjoj Luci, a dosadašnja vladajuća koalicija koju predvodi stranka Milorada Dodika uspjela je okupiti dvotrećinsku većinu glasova nakon što je osigurala prelazak dvoje oporbenih zastupnika u njene redove.
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Za predsjednika Narodne skupštine RS izabran je Nenad Stevandić koji je i do sada bio na toj dužnosti i postao poznat po brutalnom vrijeđanju oporbenih zastupnika.
Sam početak sjednice obilježio je incident čiji je akter bio Milorad Dodik koji je sjedio u prvom redu s najvišim dužnosnicima entiteta, a ostao je sjediti i tijekom intoniranja himne BiH zajedno s dosadašnjim predsjednikom RS-a Sinišom Karanom, dok su svi drugi stajali.
Novi saziv Narodne skupštine RS-a izabran je na općim izborima koji su u BiH održani 4. listopada, a Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Dodik dobio je 34 od 83 mandata.
Zajedno sa šest manjih stranaka koje su u nedjelju potvrdile postizborno savezništvo sa SNSD-om Dodik je okupio većinu koja ima 54 zastupnika, a onda su osigurali da se toj većini pridruže po jedan zastupnik izabran na listama Srpske demokratske stranke (SDS) i Pokreta sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je sa 12 zastupnika postao najjača oporbena stranka.
Vladajuća većina tako je dobila osigurane glasove 56 zastupnika što čini dvije trećine pa mogu donositi kakve god odluke žele, uključujući promjene entitetskog ustava.
Prelazak oporbenih zastupnika u redove vladajućih potaknuo je je žestoke optužbe oporbenih čelnika na račun Dodika i njegovih partnera uz optužbe za nedopustivu političku korupciju.
Predsjednik PSS-a Stanivuković kazao je kako dužnosnici iz Dodikova kruga presreću oporbene zastupnike u bolnicama, frizerskim salonima i na radnim mjestima nudeći im sve i svašta, od otplate kredita do fasada na kućama i radnih mjesta za članove obitelji.
"Od ponedjeljka podnosimo kaznene prijave zbog sumnje na trgovinu utjecajem i političku korupciju jer se i tužiteljstvo treba uključiti u rad ove neobične skupštinske većine", kazao je prošlog tjedna Stanivuković.
No samo dva dana kasnije njegovu je stranku napustila novoizabrana zastupnica Snježana Gvozden i priključila se Dodikovom SNSD-u, a vladajući su je odmah nagradili ponudom da postane potpredsjednica Narodne skupštine i to iz reda hrvatskog naroda.
Za potpredsjednicu iz reda Bošnjaka vladajući su nominirali Ninu Bukejlović iz SNSD-a koja se do izbora 2018. godine izjašnjavala kao Srpkinja.
U ponedjeljak su prisegnuli i novoizabrani predsjednik RS-a Savo Minić (SNSD) te potpredsjednici iz reda Hrvata i Bošnjaka Igor Balukčić (HDZ 1990) i Ramiz Salkić (Stranka demokratske akcije).
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