POLITIČKI ZAOKRET
Dodik najavio novu vladu RS-a, za premijera razmatra sina Igora
Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik ponovo je u petak otputovao u SAD gdje je boravio i prošlog tjedna na jednom od skupova MAGA pokreta održanom na Floridi no ovoga puta odredište mu je Chicago za kojega je istaknuo kako je "važno uporište demokrata".
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Iako u Chicago putuje na poziv lokalne srpske zajednice koja tamo organizira posvećenje jedne crkve, Dodik je ustvrdio kako njegov posjet ima i političku dimenziju jer se planira sastati i s "važnim ljudima koji su na proteklim izborima (za Kongres SAD) ostvarili zapažene rezultate".
U intervjuu za podcast Provjereno uoči puta u SAD Dodao je kako je Chicago "epicentar demokrata".
Dodik je ranije teško optuživao demokrate u SAD-u a posebice administraciju Joea Bidena opisujući ih kao "smrtne neprijatelje RS" a slično je govorio i o Studentskoj listi u Srbiji prije nego što je ona pobijedila na parlamentarnim izborima u toj zemlji.
Sada i za jedne i za druge ima samo riječi pohvale.
Iako šalje signale da će se kroz lobiranje pokušati približiti i demokratima kako je to već učinio s republikancima, Dodik je poručio kako mu je za sada suradnja s administracijom Donalda Trumpa prioritet jer vjeruje da kod nje ima potporu za svoje političke ciljeve u BiH na čijoj razgradnji sustavno radi već godinama najavljujući secesiju RS, što je postao i cilj definiran u ugovoru vlade Republike Srpske s lobističkom kućom Dickens & Madson i za što kane platiti najmanje četiri milijuna dolara.
"Podržavamo politiku da se prestane sa izgradnjom tuđih država i nacija. To znači da se neće graditi BiH i da se neće inzistirati na 'Bosancima' koji ne postoje i koji nikada nisu postojali", kazao je Dodik.
Najavio je i kako će dosadašnji ministar policije RS Željko Budimir ostati na toj dužnosti i u novoj vladi čije se formiranje očekuje u narednim danima a nije isključio mogućnost da svog sina Igora koji je sada organizacijski tajnik njegove stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) postavi za entitetskog premijera.
Dodik je sina opisao kao "najperspektivnije ime u SNSD-u" ali je dodao kako ga ne želi "prerano potrošiti" jer, kako je najavio, tek slijedi rješavanje teških pitanja odnosno "statusa BiH".
"On (Igor) je nesumnjivo dobro rješenje za budućnost", kazao je Dodik dodajući kako će se u konačnici odlučivati "o dva imena" no drugog kandidata nije imenovao.
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