Iako šalje signale da će se kroz lobiranje pokušati približiti i demokratima kako je to već učinio s republikancima, Dodik je poručio kako mu je za sada suradnja s administracijom Donalda Trumpa prioritet jer vjeruje da kod nje ima potporu za svoje političke ciljeve u BiH na čijoj razgradnji sustavno radi već godinama najavljujući secesiju RS, što je postao i cilj definiran u ugovoru vlade Republike Srpske s lobističkom kućom Dickens & Madson i za što kane platiti najmanje četiri milijuna dolara.