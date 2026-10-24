Dodik ponovo veličao ratne zločince Karadžića, Mladića i Krajišnika

Dodik je to učinio u govoru kojega je održao na Palama gdje su vlasti RS organizirale obilježavanje 35 obljetnice osnutka tzv. skupštine srpskog naroda u BiH, koju je protupravno 1991. godine organizirao dio zastupnika srpske nacionalnosti u skupštini tadašnje Socijalističke republike BiH. To je bilo u nastojanju da spriječe njeno izdvajanje iz sastava krnje SFRJ koju su već napustile Slovenija i Hrvatska.