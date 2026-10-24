"NEOPRAVDANO UTAMNIČENI"
Dodik ponovo veličao ratne zločince Karadžića, Mladića i Krajišnika
Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik ponovo je veličao osuđenike za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i pritom tvrdio kako su oni nepravedno kažnjeni.
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Dodik je to učinio u govoru kojega je održao na Palama gdje su vlasti RS organizirale obilježavanje 35 obljetnice osnutka tzv. skupštine srpskog naroda u BiH, koju je protupravno 1991. godine organizirao dio zastupnika srpske nacionalnosti u skupštini tadašnje Socijalističke republike BiH. To je bilo u nastojanju da spriječe njeno izdvajanje iz sastava krnje SFRJ koju su već napustile Slovenija i Hrvatska.
Dodik je konstatirao kako je to temelj na koji se oslanja današnja RS a posebne zasluge za to pripisao je trojici osuđenika za najteže ratne zločine, uključujući genocid, odnosno Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Ratku Mladiću.
"Nažalost, mnogi su utamničeni neopravdano. Ne smijemo nikada odustati od velikana naše nacionalne i povijesne borbe, Karadžića, Krajišnika i generala Mladića", kazao je Dodik a okupljeni su to pozdravili pljeskom. Među njima su bili i ministar obrane Srbije Bratislav Gašić te srbijanski i ruski veleposlanik u BiH.
Poručio je kako RS "sigurno nije genocidna".
Zaključio je kako je u današnjoj BiH baš kao i 1991. nemoguć bilo kakav dogovor s Bošnjacima koje je nazivao muslimanima.
"Nemamo mi više ništa zajedničko s muslimanima", kazao je on ponovo elaborirajući kako Europi prijeti opasnost od islamizacije. Rekao je da su se Srbi protiv toga spremni boriti.
"Ja sam nacionalist, odmah da vam kažem. Nisam takav bio, sada jesam", kazao je Dodik.
Ustvrdio je kako su svi Srbi danas "jedinstveni i integrirani" i za to se zahvaljivao bivšem srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.
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