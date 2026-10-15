Konaković oštro po Dodiku zbog novog ustava RS-a: Seoska varalica, neće uspjeti

Komentirajući očekivanja vezana za uspostavu nove vlasti u BiH nakon izbora 4. listopada kazao je kako vjeruje da će Stranka demokratske akcije (SDA) biti dio vlasti s HDZ-om i Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ali ističe kako će njegova stranka Narod i pravda (NiP) te Naša stranka (NS) nastaviti partnerstvo sa SDP-om BiH, bila stranka dio vlasti ili u oporbi.