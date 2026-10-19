VIDEO / Dodik izgubio živce zbog pitanja o struji, odbrusio novinaru: "Šta tebe briga? Ajde, vozi!"

Nakon što je novinar javnog servisa BHT 1 postavio pitanje entitetskom premijeru Savi Miniću gdje će se i po kojoj cijeni kupovati električna energija kako bi se popunili manjkovi na domaćem tržištu, kao i s kim to u RS-u planiraju sklopiti ugovore o nabavi opreme za ugljenokope bitne za rad termoelektrana, odmah je uskočio Dodik koji premijeru nije dao ni prići govornici.