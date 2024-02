EK kritizirala Vučića: Ako netko pokušava kvalificirati medije govori o samom sebi

Podijeli :

Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Europska komisija je u četvrtak neizravno kritizirala napad srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na zapadne medije, dok istodobno dopušta djelovanje ruskih propagandnih medija.

“Tkogod pokušava kvalificirati medije govori o samom sebi … posebno ako ta osoba pogleda oko sebe i što se radi uz podršku njegove administracije kada je u pitanju kvaliteta novinarstva, na primjer dopuštajući instrumentu ruske propagande i laži da djeluje na području Srbije”, rekao je glasnogovornik za vanjsku politiku Peter Stano odgovarajući na upit novinar da komentira Vučićev napad na zapadne medije.

Stano je dodao da pritom misli na Russia Today, ruski propagandni alat “koji je zabranjen u Europskoj uniji zbog subverzivnih aktivnost u odnosu prema ilegalnom ruskom ratu protiv Ukrajine”.

Vučić je prije dva dana na televiziji optužio britanski dnevni list The Guardian, kazavši da je to “kriminalni list i dno” te njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), kojeg optužuje da vodi kampanju protiv njega.

Vučić je rekao da je FAZ objavio da je on fasciniran onim što je Azerbajdžan napravio u Nagorno-Karabahu i da zato pojačava vojsku. “Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju“, rekao je Vučić.

Glasnogovornica povjerenika za proširenje Ana Pisonero izrazila je žaljenje što je ubojstvo srbijanskog novinara Slavka Ćuruvije ostalo nekažnjeno.

“Duboko žalimo što ubojstvo toga novinara ostaje nekažnjeno nakon 24 godine i pozivamo odgovorne institucije da okončaju s nekažnjivošću u ovom slučaju i osiguraju da počinitelji odgovaraju”, rekla je Pisonero.

Žalbeni sud u Beogradu je prije nekoliko dana oslobodio osobe koje su prvostupanjskom presudom osuđene za ubojstvo Slavka Ćuruvije, koji je ubijen je u travnju 1999. u jeku zračnih napada NATO-a na Srbiju. Ubijen je u blizini zgrade u kojoj je živio kada su nepoznate osobe ispalile 18 metaka na njega.

