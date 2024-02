Selak Raspudić: Hoćemo li na kraju svi reći “vrati se Zlata, sve ti je oprošteno”

Podijeli :

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Turudić je, podsjetimo, u velikom intervjuu s našom Ninom Kljenak rekao da nije siguran da je Hrvatska trebala osnovati Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Selak Raspudić smatra kako je Hrvatskoj potreban Ured europskog javnog tužitelja.

“Već smo ranije imali priliku vidjeti da je on istraživao kriminal koji je tada DORH zaobilazio, konkretno slučaj Žalac. Još se nije raspetljala priča oko Geodetskog fakulteta, ali čini se da se upravo njega izbjegava i pokušava se predmet prebaciti našim institucijama, to čine vladajuće strukture kako bi izbjegle i kaznu. Ipak oni sada konkretnije obavljaju svoj posao, nego što to čine naše institucije.”

Osvrnula se na izbor Turudića za novog državnog odvjetnika.

“Ne znam hoćemo li doći na kraju da ćemo svi reći ‘vrati se Zlata, sve ti je oprošteno’. Mi smo i ranije imali sličnu situaciju s DORH-om. Jasno smo izrazili svoj stav oko gospodina Turudića i bili smo protiv takvog imenovanja. Naša je sreća da uskoro dolaze izbori i da će građani Republike Hrvatske imati priliku reći što o tome misle.”

Turudić kaže da “niz zemalja nema EPPO i kod njih je situacija bolja”. Koje su to zemlje?

“Onaj tko bira čelnika DORH-a je Andrej Plenković. Cijela ova procedura oko Sabora i saobrske većine je samo manifestacija volje Andreja Plenkovića. S obzirom da Sabor ne može, i u praksi nikad ne čini, nešto drugačije od onoga što predlaže vladajuća većina, odnosno njezin čelnik”, dodaje.

Plenković uzrok devastacije institucija

Premijer Andrej Plenković je objavljivanje privatnih poruka Josipe Rimac i Turudića nazvao korupcijom, ali Selak Raspudić se ne slaže.

“Mi imamo ozbiljan problem s time da su mediji preuzeli posao institucija i da nam je svako sudište i presuda javno i prije nego što su svi dokazi procesuirani. Međutim, to nije problem i odgovornost medija. Oni tu situaciju mogu i smiju iskorištavati u trenutku kada institucije zakažu.”

Zbog nepovjerenja u institucije, građani su se naučili oslanjati na medije, smatra Selak Raspudić.

“Temelj problema je činjenica da nemamo neovisne institucije koje imaju i neovisne istrage korupcije je dovela do toga da građani više nemaju povjerenja u njihov rad i onda se obraćaju medijima i nadaju se da će oni kroz nekakav čak javni pritisak odraditi posao umjesto institucija.”

“Andrej Plenković je uzrok devastacije institucija, a posljedica devastacija institucija je da su mediji preuzeli njihov posao”, dodaje.

Selak Raspudić ističe da je objavljivanje takvih poruka itekako od javnog interesa.

“To je jedan od načina da se upozori na sve ono što javnost ne zna, a trebala bi znati da bi donijela svoj sud. Pogotovo u ovo predizborno vrijeme,. jer suveren u ovoj državi je upravo narod, koji će kroz parlamentarne izbore birati i čelnika DORH-a.”

Osvrnula se na predstojeće parlamentarne izbore i rekla kako je na oporbi da motivira birače na veću izlaznost

