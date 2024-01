FOTO, VIDEO / Snimke otkrivaju koliko je teško spašavanje zarobljenih izletnika u Križnoj jami

Podijeli :

Više od 24 sata tročlana obitelj i dvoje vodiča, koji su ondje otišli na izlet, zarobljeni su u popularnoj turističkoj Križnoj jami. Video i fotografije iz špilje svjedoče zašto je ovo spašavanje tako zahtjevno.

Odmah na ulazu u Križnu jamu, koja se nalazi otprilike 12 kilometara južno od Cerknice, kroz uski prolaz vodi put u njezine dubine.

Traje velika akcija spašavanja: Otkriveno tko su ljudi zarobljeni u slovenskoj jami, spasioci došli do njih

Do velike podzemne dvorane dolazi se stazom koja turiste vodi na oko dva kilometra obilaska 14 jezera, koja su međusobno odvojena cik-cak stijenama i malim stalaktitima. Svjetlost u špilji nestaje nakon nekoliko stotina metara.

Staza završava ispred Križne gore, a tamo je u subotu ostala zarobljena tročlana obitelj u pratnji dva vodiča na komercijalnom izletu u špilju. U špilji su ostali zarobljeni zbog jake kiše i bujice vode koja je prodrla u špilju i zatvorila put natrag na površinu.

Spasioci na terenu danas su novinarima pokazali ulaz u špilju. Bio je tu i predsjednik speleološke udruge Igor Benko koji je objasnio detalje. Kad hodate kroz mračni tunel, cijelo vrijeme se čuje kako voda otječe, nešto je toplije nego vani jer je u špilji cijele godine oko osam stupnjeva.

Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS Foto: Dr. Maks Merela / JRS

Tročlana obitelj i vodič zarobljeni su u špilji od subote poslijepodne, spasioci se moraju penjati i plivati ​​kako bi došli do njih, a put do zarobljenika koji su u dobrom stanju i opskrbljeni hranom i vodom traje više od četiri sata. Tamo gdje se nalaze također je toplo, oko 20 stupnjeva, objašnjava Benko. Prvi spasilački tim ronilaca koji je do njih stigao noću, osigurao im je i grijani logor. Dostavili su im i novu zalihu hrane i vode.

Kad je voda počela naglo rasti dok su hodali stazom, dvojica vodiča izvukla su tročlanu obitelj s odraslim djetetom na platformu koja ostaje suha čak i pri vrlo visokom vodostaju. Ovo je sigurna zona, rekao je Benko.

Zarobljeni su više od dva kilometra od ulaza u špilju i još uvijek nije jasno hoće li uspjeti izaći iz špilje. Kad se voda dovoljno povuče, moći će. Spasioci se nadaju da će se to dogoditi što prije, možda u sljedećih nekoliko sati. Posljednji put do zarobljenika su sišli u 14 sati, no zadnjih informacija još nema.

Prema posljednjim podacima voda je za sada još u blagom porastu. Može se dogoditi da zarobljeni u špilji provedu još jednu noć.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Oglasilo se srpsko ministarstvo o tučnjavi u Vukovaru: “Među ozlijeđenima nema Srba” Grmoja najavio konačni obračun s koruptivnom hobotnicom: “Informacije koje ću sutra iznijeti uzdrmat će političku scenu”