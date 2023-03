Novi sramotni homofobni ispad: Dodik LGBT osobama poručio da idu na – otoke

Podijeli :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u utorak je u razgovoru s novinarima ponovio nekoliko šokantnih i homofobnih izjavama. Pripadnicima LGBT populacije čak je poručio i da idu na "otoke".

Dodik je rekao da će zakon o nevladinim organizacijama i zakon o kleveti sigurno biti doneseni, a ponovio je da će LGBT aktivistima biti zabranjen pristup obrazovnim institucijama.

“Ja mislim da to zagađuje javni prostor i da to treba eliminirat. Oni nama nameću svoje vrijednosti, to nećemo dopustiti”, ponovio je Dodik svoje stavove.

“Ja i dalje ostajem protiv tih ljudi, odnosno protiv onog što propagiraju, nemam ništa protiv tih ljudi, oni su slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju što žele. Tužite me, nije nikakav problem”, kazao je između ostalog Dodik.

“Za mene je neprihvatljiv zakon o istospolnim brakovima, smijem biti protiv. Imate mjesta, otoke, ovo je naš način života, idite tamo”, rekao je.

Zakon o NVO, zakon o kleveti, čiji je nacrt usvojen u NSRS izazvao je žestoke reakcije aktivista, udruženja, ambasada i medija, no predsjednik RS-a Milorad Dodik na te se reakcije ne osvrće.

