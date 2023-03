N1 otkriva: Čuveni Super Konzum potiho prodan poslovnom partneru Pavla Vujnovca

Podijeli :

Mercator-H, tvrtka kći Fortenova grupe, prodao je veliki poslovni kompleks Super Konzum Radnička Anti Bračiću, hrvatsko-slovenskom poduzetniku koji je povezan s Pavlom Vujnovcem u nizu tvrtki koje se bave nekretninama te mu je dopušteno da na tu istu nekretninu upiše i hipoteku za kredit.

Super Konzum Radnička, jedan od najraskošnijih i nabolje uređenih i opskrbljenih supermarketa u Zagrebu, danas izgleda gotovo identično kao onda kada je otvoren u prosincu 2015. godine. Samo otvorenje je bilo spektakularni događaj na kojem su se rado fotografirali mnogi predsjednici uprava najjačih tvrtki u Hrvatskoj, ministri, uglednici raznog profila, a tadašnji predsjednik Uprave tvrtke Konzum, Darko Knez izjavio je da je to “kruna preuzimanja Mercatora” – jer je Super Konzum Radnička otvoren na mjestu gdje je godinama bio jedan od najuspješnijih dućana Mercatora, slovenskog maloprodajnog lanca u kojem je Agrokor postao većinski vlasnik godinu dana ranije. Za 53 posto Mercatora Agrokor je platio 550 milijuna eura i mada je širenje Agrokora u tom trenutku bilo predstavljeno kao “posao stoljeća”, u dubini poslovne zajednice tinjalo je i propitivanje je li to ipak – “preveliki zalogaj”.

Mercatorov supermarket u Radničkoj cesti, u središtu Zagreba, u dijelu grada u kojem su nicali novi poslovni objekti, restorani, hoteli i ušminkane stambene zgrade – pa su mu počeli tepati “city” – ambiciozno je renoviran i sređen toliko da ga se počelo nazivati najboljim u gradu, a u ponudi su se isticali vrhunski proizvodi, i domaći i iz cijelog svijeta. I dan danas je dobro opremljen i vidljivo je da su i novi vlasnici Agrokora, odnosno, nakon lex Agrokora, Fortenova grupe, prigrlili uspješnu formulu koju je osmislio menadžment Agrokora iz vremena Ivice Todorića. No, izvana na zgradi kao da se vidi da je izostalo renoviranje i obnova – koja bi nakon sedam-osam godina od otvorenja luksuznog supermarketa možda bila nužna. Odnosno, novi su vlasnici prigrlili i u ovom slučaju ono što je ostalo nakon Ivice Todorića, ali još se nisu odlučili uložiti u obnovu i razvoj onog što je postavljeno i ostavljeno iz vremena Ivice Todorića.

Kupljeno za 20 milijuna eura i založeno za kredit od 15 milijuna eura

Ni izvana niti iznutra nema tragova da je objektom koji je bio poseban ponos Agrokorova poslovanja provedeno već i novo preuzimanje: poslovna zgrada u Ulici grada Vukovara 269/B (poslovno trgovački centar), podzemna garaža i dvorište, sve na raskošnih 35741 četvornih metara zemljišta u centru grada, ranije u vlasništvu tvrtke Mercator-H d.o.o. – tvrtke koja je nakon preuzimanja 2014. ušla u kompleks tvrtki Agrokora, a potom Fortenova grupe – prodana je tvrtki u vlasništvu hrvatsko-slovenskog poduzetnika Ante Bračića u studenom 2022. godine za 20.479.512,45 eura, a tvrtke Ante Bračića su za taj pothvat digle kredit u slovenskoj SPARKASSE – 15.359.634,34 eura, a za kredit je založena upravo nekretnina Super Konzuma Radnička.

Todorićev odvjetnik: Ispada da nijedna faza postupka nije provedena zakonito

Pojednostavljeno, vlasnik Super Konzuma nije više Fortenova grupa, tvrtka koja je nastala zahvaljujući lex Agrokoru, zakonu koji je osmislila Vlada Andreja Plenkovića, i u kojem dominira novi vlasnik, poduzetnik koji je prve milijune stekao na uvozu plina iz ruskog Gazproma kroz tvrtku PPD, Pavao Vujnovac, nego je Fortenova grupa prodala cijeli kompleks poduzetniku Anti Bračiću – koji je nedvosmisleno poslovni partner Pavla Vujnovca “izvan” Fortenove. Pri tome je Fortenova grupa, da otvori prostor zahvatu Ante Bračića prvo oslobodila nekretnine prethodnog tereta, odnosno, isplatila fond iz Velike Britanije koji je imao zabilježbe na toj nekretnini ( KROLL TRUSTEE SEVICES LIMITED), a potom je Bračić, zajedno s predsjednicom Uprave Mercatora-H, Spomenkom Bilić, dogovorio da ljubljanska banka, BANKA SPARKASSE, odobri kredit Bračićevim tvrtkama upravo na temelju upisa na te nekretnine.

S obzirom da i dalje na toj adresi posluje Super Konzum, može se zaključiti da danas taj isti Super Konzum plaća zakup novim gazdama nekretnina u kojima posluje. Da se, dakle, iz Fortenova grupe, koja je do studenog prošle godine bila vlasnica objekta u kojem posluje Super Konzum, danas plaća zakup tvrtki poduzetnika Ante Bračića – koja je stekla tu nekretninu uz pomoć nove zabilježbe hipoteke upravo na tu nekretninu.

Bračić i njegovih nekoliko desetaka tvrtki

A kako se Bračić uključio u ovaj kompleksni projekt?

Radi se o dugogodišnjem poslovnom partneru iz grupacije koja već nekoliko godina vodi različite nekretninske poslove vezane za Pavla Vujnovca. Primjerice, bili su zajedno u poduhvatu izgradnje golemog hotela View u Postiri na Braču koji je privukao interes javnosti zbog svoje veličine i činjenice da je zauvijek promijenio vizuru pitomog ribarskog gradića na obali otoka. U tvrtki koja je jeftino kupila parcelu na samoj obali, Adria Coast Turizam, bili su povezani Pavao Vujnovac, Zoran Gobac, poduzetnik koji je zbog biznisa sa zbrinjavanjem otpada nazvan “kraljem otpada”, Josip Jurčević, jedan od ključnih Vujnovčevih operativaca u nizu poslovnih pothvata, bivši obavještajac – dugogodišnji zamjenik šefa SOA-e, te tvrtka Iskraemeco, u vlasništvu slovenske tvrtke Iskra implus – koja je u vlasništvu Maje Bračić Lotrič i Ante Bračića. U međuvremenu je Adria Coast Turizam – i pripadajući golemi hotel – kupila tvrtka Jadran d.d. u kojoj dominiraju dva mirovinska fonda, PBZ Croatia osiguranje i Erste plavi.

Vujnovac potvrdio da namjerava prodati udjele u Pevexu: Radnici nisu ugroženi PPD za N1: Svi su godinama znali Škugora, pa i Vujnovac

Ante Bračić je također bio dio ekipe koja je u centru Zagreba izgradila vilu s nekoliko luksuznih stanova koje danas posjeduju Vujnovčevi menadžeri, Jurčević i Romeo Krešić, ali i aktivni obavještajac, šef ureda ravnatelja SOA-e, Davor Franić te jedan od osnivača Domovinskog pokreta, Mario Radić. Upravo je Radić kupio svoju etažu u vili od – Ante Bračića.

Ante Bračić se pojavljuje u nekoliko tvrtki, zajedno u kombinaciji s Josipom Jurčevićem i Pavlom Vujnovcem, Zoranom Gobcem i Damirom Spudićem (članom Uprave i direktorom financija grupe Vujnovčeve tvrtke Energia naturalis – ENNA) koje su izazvale veliku pomutnju zbog jeftinog otkupa državne zemlje i planirane turističke ekspanzije u Baškom Polju zbog koje su javnost alarmirali i lokalni aktivisti, ali i mediji, i političari – a zbog spominjanja tvrtke iz koje je proisteklo cijelo poslovno carstvo Pavla Vujnovca, PPD-a, ta je tvrtka i tužila cijeli niz medija, aktivista i političara.

Istovremeno dok se u Hrvatskoj pojavljuje u brojnim nekretninskim poduhvatima duž hrvatske obale, u Sloveniji je zabilježeno da je kupio cijeli grozd Mercatorovih trgovina. Naslijedio je biznis svog oca, Živka Bračića, poduzetnika koji je poslovao u nekoliko zemalja bivše Jugoslavije i pripada kategoriji onih za koje je ostalo malo zamućeno kako su stekli prve milijune nakon raspada bivše države.

Ukratko, nema sumnje da je Ante Bračić poduzetnik regionalno razgranatih poslova, ali i dugogodišnji bliski poslovni partner Pavla Vujnovca, da ih povezuju brojni poslovi i nekretninske kombinacije, da je dio njegovog moćnog kruga.

No, za njega bi se moglo reći – tvrtki nikad dosta. I u slučaj kupovine kompleksa na kojem posluje Super Konzum u Radničkoj, može se rekonstruirati iz opsežne bankovne dokumentacije, uključeno je nekoliko tvrtki u njegovom vlasništvu: TC3KGS Invest d.o.o., slovenska centrala i hrvatska ekspozitura TC3KGS Invest d.o.o., osnovana tek uoči zahvata kupovine Super Konzuma i sređivanja golemog kredita, zatim GP sistemi, inžinjering, d.o.o., tvrtka sa slovenskom adresom koja posluje i Rusiji te ISTRAEMECO d.o.o. koja posluje u Hrvatskoj. Banka Sparkasse d.d. tražila je očito niz jamstava i sigurnu hipoteku da bi bila sigurna da će kreditoprimac do 31. siječnja 2041. godine moći mjesečno plaćati ratu od 71.109, 42 eura.

Bračić šuti, a Fortenova odgovara vrlo šturo

Pitali smo, dakako, Antu Bračića kako se odlučio za kupnju kompleksa Radnička i kako je došlo do dogovaranja posla, je li se uključio preko neke agencije za trgovanje nekretninama ili je posao dogovorio direktno preko Pavla Vujnovca s kojim je povezan u nizu nekretninskih poslova, no Ante Bračić nije odgovorio na naše upite iako smo pokušali doći do njega i preko slovenskih i preko hrvatskih tvrtki.

Fortenova grupu smo pitali zašto su nekretninu usred Zagreba prvo oslobodili svih zabilježbi tako što su isplatili fond koji je bio upisan, a onda odlučili prodati je tvrtki izvan kompleksa Fortenova grupe i pri tome dopustili da se na nekretninu opet “upiše” hipoteka. Pitali smo jesu li za taj posao angažirali neku agenciju koja se bavi nekretninama, kako su procijenili vrijednost nekretnine (jer neslužbeno ima onih koji smatraju da je nekretnina “mogla biti” mnogo skuplja da se obrela na klasičnom tržištu nekretnina) te koliko Fortenova grupa danas plaća zakup tvrtki Ante Bračića, ali iz Fortenove nisu htjeli odgovarati na naša vrlo konkretna pitanja, nego je stigla – jedna jedina rečenica.

Žigman: Imovina mirovinskih fondova je sigurna

“Fortenova grupa kontinuirano radi na jačanju svoje tržišne i financijske pozicije pa tako provodi i aktivnosti vezane uz realokaciju i bolje upravljanje kapitalom, što uključuje i stavljanje u funkciju kapitala koji Grupa ima u nekretninama”, stoji u dopisu iz Fortenova grupe koji je potpisala Anja Linić Sikavica, direktorica korporativnih komunikacija.

Nedavno su dnevne novine 24 sata pisale da su još dva Konzuma iz Fortenova grupe, oba na prilično atraktivnim lokacijama u Zagrebu (Črnomerec i Trešnjevka) prodana privatnoj tvrtki Arh koncept koju je osnovao Pavao Vujnovac 2018. godine (neko vrijeme joj je bio direktor Josip Jurčević, a danas joj je Vujnovac i direktor).

Drugim riječima, potiho se odvija proces izmještanja nekretnina i trgovačkih centara koji su nekad izgrađeni kao ponos Agrokora, odnosno Konzuma, iz okrilja grupe u privatne tvrtke koje osniva Vujnovac osobno ili poslovni partneri iz njegovog najbližeg kruga.

Ako se proces nastavi, Fortenova grupa bi mogla ostati samo ljuštura, samo servis koji će zakupljivati objekte u vlasništvu – Pavla Vujnovca i njegovih kompanjona. A radi se o tvrtki koja je zahvaljujući lex Agrokoru proglašena tvrtkom od sistemskog značaja za Hrvatsku, i u koju su, zamalo, umjesto Sberbank, ušli na nagovor Vlade RH mirovinski fondovi.

