Oglasio se Vučićević nakon upada prosvjednika u Informer: "Zamalo su me ubili. Krvožedna rulja"

"Napali su Informer televiziju, najstrašnije su uništavali privatnu imovinu, pokušali su čak i zapaliti Informer, nisu uspjeli. Zamalo su me ubili, došli su s tim ciljem. Da nije bilo kamera, da nisu bili svjesni da se snimaju, doslovno bi me ubili. Krvožedna rulja", kazao je u objavi na društvenim mrežama.