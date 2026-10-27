glavni urednik informera
Oglasio se Vučićević nakon upada prosvjednika u Informer: "Zamalo su me ubili. Krvožedna rulja"
Glavni urednik provučićevskog Informera Dragan J. Vučićević oglasio se na društvenim mrežama nakon upada prosvjednika u prostorije te televizije u Beogradu, tvrdeći da je bio životno ugrožen te da je sada na tajnoj lokaciji.
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"Napali su Informer televiziju, najstrašnije su uništavali privatnu imovinu, pokušali su čak i zapaliti Informer, nisu uspjeli. Zamalo su me ubili, došli su s tim ciljem. Da nije bilo kamera, da nisu bili svjesni da se snimaju, doslovno bi me ubili. Krvožedna rulja", kazao je u objavi na društvenim mrežama.
Dragan Vučićević upravo se javlja sa tajne lokacije pic.twitter.com/LcAHOmXTXr— Ankica (@radoznalic_a) October 26, 2026
Podsjetimo, dan nakon izborne pobjede nad Aleksandrom Vučićem, grupa građana upala je u prostorije televizije Informer, jednog od najglasnijih medijskih podupiratelja dosadašnje vlasti, gdje su se verbalno skukobili s glavnim urednikom Draganom J. Vučićevićem i prekida programa uživo.
Studenti: Medije ćemo osloboditi institucionalnom borbom
Studenti u blokadi poručili su sinoć građanima Srbije da ne podržavaju upade u medije i institucije. „Medije ćemo oslobađati u Skupštini institucionalnom borbom”, objavili su studenti.
Na svojim društvenim mrežama studenti su objavili da „razumiju euforiju, emocije i potrebu da se nakon svega što smo prošli konačno proslavi pobjeda”.
Međutim, upozoravaju da je sada važno ostati dostojanstven i odgovoran.
„Ne podržavamo upade u medije i institucije niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo”, ističu studenti u blokadi.
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