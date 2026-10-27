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Studenti protiv upada u medije: "Oslobađat ćemo ih institucionalnom borbom"
Studenti u blokadi poručili su sinoć građanima Srbije da ne podržavaju upade u medije i institucije. „Medije ćemo oslobađati u Skupštini institucionalnom borbom”, objavili su studenti.
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Na svojim društvenim mrežama studenti su objavili da „razumiju euforiju, emocije i potrebu da se nakon svega što smo prošli konačno proslavi pobjeda”.
Međutim, upozoravaju da je sada važno ostati dostojanstven i odgovoran.
„Ne podržavamo upade u medije i institucije niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo”, ističu studenti u blokadi.
„Pobjedu smo izborili zajedno, sačuvajmo njezino dostojanstvo”, zaključuju studenti.
Tijekom jučerašnje večeri građani ogorčeni višegodišnjim izvještavanjem pojedinih medija naklonjenih Aleksandru Vučiću okupili su se ispred Informera.
Nekolicina njih u jednom je trenutku ušla u studio. Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević tijekom programa uživo tvrdio je da je riječ o "talačkoj krizi" i pozivao policiju da hitno reagira.
Građani su se okupili i ispred zgrade televizije Pink te su je zasuli jajima.
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