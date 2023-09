Picula: Vučiću ne odgovara europska Crna Gora, ali Hrvatskoj ona treba

Podijeli :

Europarlamentarac Tonino Picula (SDP/S&D) iz Bruxellesa je za Studio uživo N1 komentirao prvi posjet crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića Hrvatskoj.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je jako blizu formiranje vlasti, zbog čega želi ojačati prijateljske i partnerske odnose s Hrvatskom. Jedinom susjednom zemljom koja je članica Europske unije.

Milatović i Milanović s Pantovčaka: “Znate li u čemu je razlika danas između Crne Gore i Hrvatske?”

“Njihov europski put najviše ovisi o tome što će se u Crnoj Gori događati. Posljednjih godina zbog unutarnjih političkih previranja nije bilo napretka, ali ove godine je kompletirala političku arhitekturu pa je na čimbenicima u Crnoj Gori da što prije formiraju novu vladu, koja bi pokrenula pregovore s EU, ali i put prema boljitku svojih građana”, izjavio je Picula pa dodao:

“Pitanje je hoće li ta nova formirana vlada ponavljati greške prethodnih ili će se oporaviti. Ako se sve posloži u tom pozitivnom smjeru, mogli bismo ponovno govoriti ono što se zaboravilo, da Crna Gora predvodi politiku proširenja na Zapadnom Balkanu.”

Različiti su stavovi političkih pobjednika u Crnoj Gori. Milatović je u Zagrebu spomenuo da će se raditi o široj koaliciji kod sastavljanja vlasti i provođenju reformi. Što znači da će u vladi biti proruske politike, ali i one koja se protivi ulasku u EU.

Dodik kritizirao Milatovića: Dodvorava se Sarajevu i vrijeđa Srbe

“Zato sam izrazio stanovitu rezerviranost. Volio bih da nova vlada izbjegne sva ona unutarnja sukobljavanja koja su karakterizirala sve vlade nakon 30. kolovoza 2020. Od onda se radilo o koalicijama unutar koalicije. Da li Crnu Goru nakon formiranja vlade čeka neka vrsta tvrde kohabitacije, ostaje za vidjeti”, rekao je Picula.

Utjecaj Srbije i zapadnih zemalja ne treba isključivati u cijeloj priči, ali za Crnu Goru je najbolje da sama odluči što želi.

“U ispitivanjima javnog mnijenja je vidljivo da oko 75 posto do 80 posto građana želi Crnu Goru u EU. U interesu vladajućih je ispuniti želje tolike većine građana. Svi računaju da će Crna Gora kao članica NATO saveza nastaviti europskim putem. Svako odstupanje bi bilo dodatno opterećenje samim pregovorima. Hrvatska ima nacionalni interes da proeuropski orijentirana Crna Gora nastavi svoj put. Naravno, ima onih u Crnoj Gori, ali i izvan nje, koji to ne žele i imaju drugačije interese. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javno iskazuje negodovanje crnogorskim europskim putem. Neovisna i europska Crna Gora ne odgovara Vučiću i njegovim interesima. Vidjet ćemo što će donijeti razvoj situacije, ali izrazili smo želju da do 2030. budu zaključeni svi postojeći pregovori”, zaključio je Tonino Picula.

