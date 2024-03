Potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj

Podijeli :

EMSC

Epicentar potresa lociran je u Bosni i Hercegovini, prema informacijama EMSC-a, na dubini od 10 kilometara, otprilike 18 kilometara sjeverozapadno od Bileće.

Umjeren potres, jačine 3.3 prema Richteru, osjetio se u jedan sat poslije ponoći na jugu Hrvatske, na većem dijelu Dubrovačko-neretvanske županije. Epicentar potresa lociran je u Bosni i Hercegovini, prema informacijama EMSC-a, na dubini od 10 kilometara, otprilike 18 kilometara sjeverozapadno od Bileće.

Na stranici EMSC-a javilo se desetak građana BiH koji pišu da su osjetili potres. “Meni je bilo strašno, probudilo me je. Po meni baš jako”, “Dobro zatreslo”, “Tutnjava i podrhtavanje oko 7-8 sekundi”, “Osjetilo se dobro i u Trebinju”, “Lagana trešnja namještaja na trećem katu”, nižu se različiti komentari, piše Večernji list.

Potres su, prema iskustvima na EMSC-u, osjetili i hrvatski državljani. “Ljuljalo je! Probudila nas je”, “Lijepo je zaljuljalo, srećom, bilo je kratko”, “Kratko, ne baš ugodno”, “Kratko pucketanje zidova u Dubrovniku”, “Osjetio se lagani udar”, “Mislila sam da je zagrmilo i onda se počelo tresti. Kratak, nije baš jak”, “Dugo se čulo, ali se kratko treslo”, “Čula se tutnjava u Dubrovniku. Ne vjerujem da je ovoliko slab potres bio, a ja ga osjetila u Dubrovniku”, pišu građani.

Podsjetimo, prije tjedan dana, 26. 2., novi potres pogodio Bosnu i Hercegovinu, i to nedaleko od Banje Luke. Kako je objavio EMSC, magnituda potresa bila je 2.8 po Richteru, i to na dubini od 5 kilometara. Do potresa je došlo oko 4 kilometra od Kneževa, a korisnici navode da su ga osjetili i do 70 kilometra od epicentra. “Trajao je oko svije sekunde. Namještaj se tresao, lagano se osjetilo”, pisali su korisnici.

