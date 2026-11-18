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Prosvjed ispred bolnice u Zenici nakon snimki zlostavljanja pacijenta na psihijatriji
Manja skupina prosvjednika u srijedu se okupila pred bolnicom u Zenici tražeći od uprave pojašnjenje procedura koje se primjenjuju prema psihijatrijskim pacijentima nakon što je jedan od njih prošlog tjedna tamo bilo izložen zlostavljanju zbog čega su uslijedila i prva uhićenja.
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Prosvjed pod sloganom "Ako vi nećete, mi ćemo" organizirala je građanska inicijativa tražeći da se saslušaju svjedočenja bivših pacijenata i njihovih obitelji i utvrdi jesu li osobe zadužene za vođenje bolnice i njezina psihijatrijskog odjela i nadzor znale za ranije prijavljene slučajeve zlostavljanja i što su poduzeli.
Pet medicinskih tehničara s odjela za psihijatriju zeničke bolnice u odbi od 24 do 37 godina uhićeno je a Općinski sud im je odredio jednomjesečni pritvor nakon što su mediji objavili snimke nadzornih kamera od 5. studenog na kojima se vidi kako su nasilno postupali prema jednom od pacijenata čija je obitelj i prijavila incident.
Na pacijentu primijenili prekomjernu silu
Ispostavilo se kako su nad 24-godišnjim pacijentom iz Bugojna tijekom njegove hospitalizacije primijenili prekomjernu silu i zbog toga ih se sada sumnjiči da su postupali protivno načelnima medicinske etike i utvrđenim standarima zdravstvene zaštite.
Iako je istraga trenutačno ograničena na tu petoricu uhićenih, u utorak je ostavku podnijela liječnica Alma Mulić, predstojnica odjela psihijatrije bolnice u Zenici.
Iz bolnice su se do sada očitovali izjavom kako su poduzete sve zakonske i institucionalne mjere radi utvrđivanja svih činjenica istaknuvši kako imaju nultu toleranciju prema nasilju, neprofesionalnom ponašanju i narušavanju medicinske etike.
No neki od bivših pacijenata i članova njihovih obitelji naknadno su tvrdili kako ovo nije izolirani slučaj te da je sličnih incidenata bilo i ranije pa su stoga u srijedu organizirali mirno okupljanje tražeći da im iz uprave daju jasne odgovore o procedurama po kojima se postupa s pacijentima na psihijatriji.
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