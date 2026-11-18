No neki od bivših pacijenata i članova njihovih obitelji naknadno su tvrdili kako ovo nije izolirani slučaj te da je sličnih incidenata bilo i ranije pa su stoga u srijedu organizirali mirno okupljanje tražeći da im iz uprave daju jasne odgovore o procedurama po kojima se postupa s pacijentima na psihijatriji.