INCIDENT NA PSIHIJATRIJI
Bolnica u Zenici prijavila pet svojih zaposlenika policiji, uhićeni su: "Šokirani smo"
Pet zaposlenika bolnice u Zenici u BiH uhićeno je zbog sumnje na nasilje nad pacijentom a incident kojega sada istražuje policija dogodio se na psihijatrijskom odjelu, potvrdili su u petak iz MUP-a Zeničko-dobojske županije.
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Portal Raport objavio je kako su uhićene osobe inicijala B.M. (35), H.V. (34), K.L. (24), S.S. (27), M.D. (36), svi iz Zenice. Za sada ih se tereti za kazneno djelo nasilničkog ponašanja zbog sumnje da su nad pacijentom primijenili prekomjernu silu.
Policiji su ih prijavili iz uprave zeničke bolnice na temelju prijave pacijenta iz Visokog koji je bio hospitaliziran na Odjelu za psihijatriju.
Policiji su predali raspoloživi dokazni materijal, uključujući videosnimke incidenta.
Iz Županijske bolnice Zenica poručili su kako su šokirani postupanjem svojih uposlenika. "Naša reakcija vođena je isključivo ciljem zaštite prava, sigurnosti i dostojanstva naših pacijenata, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, kao i u cilju zaštite javnog interesa. Županijska bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike. Oštro osuđujemo svaki postupak koji ugrožava povjerenje građana u našu ustanovu. Pružamo maksimalnu i punu suradnju tijelima istrage kako bi odgovorni pojedinci bili adekvatno sankcionirani", stoji u izjavi objavljenoj u petak na mrežnim stranicama bolnice.
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