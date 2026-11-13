Bolnica u Zenici prijavila pet svojih zaposlenika policiji, uhićeni su: "Šokirani smo"

Iz Županijske bolnice Zenica poručili su kako su šokirani postupanjem svojih uposlenika. "Naša reakcija vođena je isključivo ciljem zaštite prava, sigurnosti i dostojanstva naših pacijenata, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, kao i u cilju zaštite javnog interesa. Županijska bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike. Oštro osuđujemo svaki postupak koji ugrožava povjerenje građana u našu ustanovu. Pružamo maksimalnu i punu suradnju tijelima istrage kako bi odgovorni pojedinci bili adekvatno sankcionirani", stoji u izjavi objavljenoj u petak na mrežnim stranicama bolnice.