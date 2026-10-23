N1 / F.Z. / Ilustracija

Prava filmska potjera odvijala se sinoć u Zenici nakon što je 29-godišnji muškarac tijekom policijske kontrole odbacio tvar za koju se sumnja da je droga, a potom pokušao pobjeći policijskim službenicima. U potjeru se uključilo više policijskih patrola, koje su ga na kraju sustigle i uhitile.

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Kako doznaje portal 072info, riječ je o 29-godišnjaku iz Zenice, koji je prethodno zaustavljen radi redovite policijske kontrole. Prema sumnjama policije, muškarac je odbacio sumnjivu tvar, a zatim pokušao pobjeći.

Prema informacijama koje su objavili bosanskohercegovački mediji, riječ je zaposleniku Kazneno-popravnog zavoda Zenica, koji je ujedno i pratitelj direktora te ustanove Rusmira Isaka. Rusmir Isak je pak sin Rame Isaka, federalnog ministra policije.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije potvrđeno je da se uhićeni nalazi na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama policije. Na mjesto događaja pozvan je i dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva.

Tvar koju je osumnjičeni navodno odbacio tijekom bijega izuzeta je i bit će poslana na vještačenje kako bi se utvrdilo o čemu je riječ.

U sklopu policijskog postupanja obavljena je i pretraga stana kojim se koristi uhićeni muškarac.

Oglasio se direktor zeničkog zatvora

Nakon uhićenja zaposlenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica oglasio se direktor ustanove Rusmir Isak, poručivši da je zgrožen i šokiran medijskim napisima o njegovim navodnim nezakonitim radnjama, javlja N1 BiH.

Naglasio je da zatvor još nije zaprimio službene informacije policije te da će se, ako se sumnje potvrde, u potpunosti ograditi od takvog ponašanja.

Istaknuo je da osobama umiješanima u kriminalne aktivnosti nema mjesta u zatvorskoj policiji.

Posebno je naglasio da uhićeni muškarac nije zaposlen tijekom njegova mandata, nego za vrijeme prethodnog direktora.

Poručio je da ne može osobno odgovarati za eventualne nezakonite postupke zaposlenika ustanove kojom upravlja. Naglasio je da neće dopustiti da postupci pojedinaca naruše ugled ustanove i njezinih zaposlenika. Izrazio je podršku policiji i pravosudnim tijelima te istaknuo važnost poštovanja pretpostavke nevinosti.

"Za mene nikada nije bilo niti će biti nedodirljivih i povlaštenih pojedinaca. Nitko nije iznad zakona, a svatko mora odgovarati za svoje postupke", zaključio je Isak.

Najavio je da će, čim zaprimi službene informacije policije, poduzeti sve zakonom predviđene mjere.