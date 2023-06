Prosvjedi u četiri srpska grada: “Ili će prestati nasilje ili će stati Srbija”

Podijeli :

Nova.rs

Prosvjed "Srbija protiv nasilja" održat će se sedmi put u Beogradu, a okupljanje će se odviti kao i svaki put dosad - ispred Skupštine Srbije. Ali, uz jednu bitnu promjenu.

Naime, organizatori su najavili radikalizaciju ako im se do 15. lipnja u ponoć ne ispune zahtjevi, što se nije dogodilo. Zato će se prosvjedni skupovi održati u još srpskih gradova, a u planu je istovremena akcija blokade prometa u svakom od njih. I to od 18 do 21 sat.

Stoga, kolona će do krajnjeg cilja, Mostarske petlje, ići po autoputu.

“U Novom Sadu će biti održane akcije i okupljanja građana na križanju Temerinske i Partizanske ulice. U Nišu, ulica Nikole Pašića, Kralja Stefana Pevovenčani i 7. jul. U Kragujevcu Vuk Karadžić, Knez Mihailo, 27. marta i križanje na glavnoj ulici kod Velikog parka”, rekao je zastupnik naroda Miroslav Aleksić što se može očekivati u druga tri grada osim Beograda.

Također, prema njegovim riječima, ovo će biti akcija upozorenja vlastima da ne ignoriraju zahtjeve građana.

“Inače, akciju nastavljamo i sljedećih tjedana, a ona će biti sve veća i veća. Ili će prestati nasilje u Srbiji ili će stati Srbija”, poručio je Aleksić.