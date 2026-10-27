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POBJEDA STUDENTSKE LISTE

Šef Europskog vijeća razgovarao sa Srdanovićem: "Srbiji je mjesto u EU"

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Hina
|
27. lis. 2026. 20:36
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REUTERS
Marko Djurica/REUTERS

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak Iliji Srdanoviću, nositelju Studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima, da Srbija ima potporu na njezinu putu prema EU-u.

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“Mjesto Srbije je u Europskoj uniji. Spremni smo podržati njezin europski put, s jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija”, poručio je Costa nakon na X-u nakon što je telefonski razgovarao sa Srdanovićem.

Dodao je da je prioritet Srbije sada bez odgode konstituirati parlament i formirati novu vladu, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata.

Srdanović je u utorak za Radio slobodnu Europu rekao da će Srbija nastaviti s europskim integracijama te da će biti učinjeno sve kako bi građani dobili informacije što donosi članstvo u EU-u.

Srbija je otvorila pristupne pregovore u siječnju 2014., ali u posljednjih pet godina ti su pregovori u potpunom zastoju.

Od prosinca 2021. nije otvorila nijedan pregovarački klaster.

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antonio costa eu europsko vijeće ilija srdanović izbori srbija izbori u srbiji srbija

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