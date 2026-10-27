POBJEDA STUDENTSKE LISTE
Šef Europskog vijeća razgovarao sa Srdanovićem: "Srbiji je mjesto u EU"
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak Iliji Srdanoviću, nositelju Studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima, da Srbija ima potporu na njezinu putu prema EU-u.
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“Mjesto Srbije je u Europskoj uniji. Spremni smo podržati njezin europski put, s jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija”, poručio je Costa nakon na X-u nakon što je telefonski razgovarao sa Srdanovićem.
Dodao je da je prioritet Srbije sada bez odgode konstituirati parlament i formirati novu vladu, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata.
Srdanović je u utorak za Radio slobodnu Europu rekao da će Srbija nastaviti s europskim integracijama te da će biti učinjeno sve kako bi građani dobili informacije što donosi članstvo u EU-u.
Srbija je otvorila pristupne pregovore u siječnju 2014., ali u posljednjih pet godina ti su pregovori u potpunom zastoju.
Od prosinca 2021. nije otvorila nijedan pregovarački klaster.
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