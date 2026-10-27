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Vučićeva lista izgubila izbore, ali glavni Ćaci ipak ulazi u parlament
Miloš Pavlović, student medicine poznat pod nadimkom Ćaci, trebao bi postati zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije iako je izborna lista Aleksandra Vučića izgubila na parlamentarnim izborima.
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Pavlović je na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" bio na 27. mjestu, a prema projekcijama rezultata ta bi lista trebala osvojiti između 103 i 104 mandata, prenosi Klix.
Podsjetimo, Pavlović se nametnuo kao predvodnik skupine „Studenti koji žele učiti” koja je u ožujku 2025. podiglašatorski kamp u beogradskom Pionirskom parku, u blizini zgrade Predsjedništva Srbije.
Vučić je poraz svoje liste priznao u izbornoj noći, otprilike sat i pol nakon zatvaranja birališta. Tada je procijenio da će njegova lista dobiti oko 105 mandata, dok bi Studentska lista mogla osvojiti između 135 i 140 mjesta u parlamentu.
Prema projekciji koja se temelji na 96 posto obrađenih glasova, Studentska lista osvojila je 140 mandata, a Vučićeva lista 103. Ipsos i Cesid, s druge strane, predviđaju da će Vučićeva lista dobiti 104 mandata.
Ako se te procjene potvrde, Pavloviću bi 27. mjesto na izbornoj listi trebalo biti dovoljno za ulazak u parlament. Konačnu raspodjelu mandata još treba potvrditi Republička izborna komisija.
Od govora na Vučićevu skupu do Ćacilenda
Pavlović je rođen u Doboju, a studira na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Široj javnosti postao je poznat početkom 2025. godine, nakon govora na Vučićevu skupu u Jagodini.
Pozornost je privukao i kao predvodnik skupine "Studenti koji žele učiti", čiji su članovi postavili šatore u beogradskom Pionirskom parku, prostoru koji je u javnosti dobio naziv Ćacilend.
Obilazio zdravstvene ustanove prije diplome
Tijekom predizborne kampanje Pavlović je obilazio zdravstvene ustanove diljem Srbije. Portal Nova.rs pisao je da je objavljivao snimke iz Specijalne bolnice Sokobanja te pregledavao pacijente u mobilnim ambulantama, iako još nije diplomirao.
Osim toga, predavao je na Akademiji odgojno-medicinskih strukovnih studija u Ćupriji.
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