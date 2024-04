Srbi u izbornom povjerenstvu odbili poslušati Dodikov ultimatum

Podijeli :

Dvoje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) iz reda Srba odbili su zahtjev vlasti Republike Srpske da podnesu ostavke na svoje dužnosti kako bi se to tijelo delegitimiralo a ovlasti za provedbu predstojećih izbora prenijele na povjerenstvo na entitetskoj razini.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio kako će u znak protivljenja nametanju izmjena izbornog zakona BiH, za kojim je posegnuo visoki predstavnik Christian Schmidt, RS već do 20. travnja donijeti svoj izborni zakon i po njemu, kršeći ustav BiH i izborni zakon, provesti lokalne izbore planirane za listopad.

Vlada RS-a je prošlog tjedna pozvala dvoje Srba koji su članovi SIP-a da podnesu ostavke no Ljubiša Kalaba i Vanja Bjelica Prutina u ponedjeljak su poručili kako to neće učiniti odbivši poslušati Dodika i sudjelovati u provedbi njegova plana.

“Neću podnijeti ostavku”, izjavio je kratko Kalaba kako ga citira portal “Oslobođenja” a uz to je poručio kako nema nakanu komentirati ono što govore političari.

Njegova kolegica Bjelica Prutina podsjetila je kako su prava i obveze članova SIP-a propisani izbornim zakonom BIH i ne mogu se dovoditi u pitanje odlukama koje se donose na entitetskoj razini.

“Takav zahtjev, u pravnom smislu, smatram nezakonitim, a u političkom smislu, svojevrsnim pritiskom na nezavisan i nepristran rad člana SIP-a BiH”, kazala je Bjelica Prutina.

Dvoje srpskih članova SIP-a BiH očitovali su se nakon što je ranije tijekom dana zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i bliski Dodikov suradnik Staša Košarac ultimativno pozvao sve Srbe koji rade u tijelima za provedbu izbora u BiH da podnesu ostavke i na taj način pokažu “patriotski odnos prema RS”.

Članove SIP-a bira Zastupnički dom parlamenta BiH i on ih jedini može smijeniti no visoki predstavnik Schmidt je svojim izmjenama izbornog zakona BiH nametnuo i odredbu koja praktično štiti poziciju sadašnjih članova državnog izbornog povjerenstva sve do isteka redovitih sedmogodišnjih mandata 2027. godine.

Sve stranke koje sada čine vladajuću koaliciju u BiH nezadovoljne su sastavom SIP-a jer smatraju kako su u nju imenovane osobe bliske političkim strankama koje su sada u oporbi no nemaju načina da ih smijene.

Lokalni izbori u BiH trebali bi biti provedeni 6. listopada a to će ujedno biti važan test popularnosti sadašnje vladajuće koalicije.

