STIGLA REAKCIJA
VIDEO / Oglasio se Vučić: "Zanimljivo, sada svi šute, a da smo to mi napravili s N1, bili bismo najgori nasilnici"
Aleksandar Vučić, donedavni predsjednik Srbije, oglasio se nakon što je skupina građana u ponedjeljak navečer upala u prostorije provladinog tabloida i televizije Informer u Beogradu.
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Incident je oštro osudio, nazvavši ga napadom na slobodu medija, a pritom je kritizirao Europsku uniju, novinarske organizacije i svoje političke protivnike.
U videoporuci objavljenoj na Instagramu Vučić je događaj opisao kao nasilje bez presedana te poručio da takvi napadi moraju prestati. Posebno ga je, kako je rekao, zasmetalo to što izostaju reakcije europskih institucija i dijela novinarske zajednice.
Ustvrdio je da bi reakcije bile potpuno drukčije da su njegovi pristaše na sličan način postupili prema redakcijama N1 i Nove S. Pritom je optužio te medije da su o njegovim političkim pristašama iznosili znatno teže tvrdnje nego što je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević govorio o prosvjednicima.
Vučić se osvrnuo i na navodni telefonski razgovor između Vučićevića i Ilije Srđanovića, nositelja pobjedničke studentske liste. Prema njegovim riječima, urednik Informera zatražio je od Srđanovića da pozove okupljene građane da napuste prostorije televizije, no on je to odbio učiniti.
Bivši predsjednik Srbije zbog toga je političke protivnike nazvao opasnima i neodgovornima, poručivši da se njegova politička opcija neće povući pred pritiscima. Podsjetio je i na događaje iz 2000. te naglasio da se njegovi pristaše ne boje novih sukoba.
Govoreći o nedjeljnim izborima, Vučić je istaknuo da je njegova stranka priznala poraz i čestitala pobjednicima, za razliku od političkih protivnika koji, prema njegovim tvrdnjama, tijekom proteklih 14 godina nisu postupali na isti način.
Optužio ih je da su samo dan nakon izborne pobjede dopustili nasilje nad zaposlenicima Informera. Zahvalio je pojedinim policajcima koji su intervenirali, dok je većinu njihovih kolega optužio da nisu željeli obavljati svoj posao kako bi se dodvorili novim vlastima.
Na kraju obraćanja najavio je nastavak političke borbe, poručivši da se njegova stranka priprema za dugotrajno i teško razdoblje iz kojeg namjerava izaći kao pobjednik.
Incidentu je prethodilo okupljanje građana ispred redakcije Informera. Glavni urednik Dragan J. Vučićević tijekom programa uživo upozoravao je na mogućnost upada u zgradu, tvrdeći da su zaposlenici ugroženi i da se situacija pretvara u talačku krizu. Okupljeni su potom ušli u prostorije televizije, nakon čega je prekinuto redovito emitiranje programa.
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