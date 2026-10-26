VIDEO / Oglasio se Vučić: "Zanimljivo, sada svi šute, a da smo to mi napravili s N1, bili bismo najgori nasilnici"

Ustvrdio je da bi reakcije bile potpuno drukčije da su njegovi pristaše na sličan način postupili prema redakcijama N1 i Nove S. Pritom je optužio te medije da su o njegovim političkim pristašama iznosili znatno teže tvrdnje nego što je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević govorio o prosvjednicima.