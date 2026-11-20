Tijekom glasanja zastupnici liste okupljene oko Srpske napredne stranke, koja je poslije poraza na izborima u oporbi, izišli su iz skupštinske dvorane. Studentsku listu optužili su da će izborom samo svojih kandidata "narušiti dugogodišnje demokratske principe" da dopredsjednike srazmjerno broju glasova na izborima imaju i oporba i manjinske zajednice.