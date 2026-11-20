DOPREDJESNIČKA MJESTA
Studentska lista preuzela čelna mjesta u Skupštini Srbije, Vučićevi SNS-ovci napustili sjednicu
Skupština Srbije u četvrtak kasno navečer, u nastavku konstitutivne sjednice, javnim glasanjem izabrala je šestero dopredsjednika parlamenta koje je predložila "Studentska lista – Studenti pobjeđuju", uz protivljenje zastupnika liste Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje", koji su napustili dvoranu.
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Za šest potpredsjednika Narodne skupštine Srbije javnim glasovanjem i većinom izabrani su kandidati Studentske liste – Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.
Tijekom glasanja zastupnici liste okupljene oko Srpske napredne stranke, koja je poslije poraza na izborima u oporbi, izišli su iz skupštinske dvorane. Studentsku listu optužili su da će izborom samo svojih kandidata "narušiti dugogodišnje demokratske principe" da dopredsjednike srazmjerno broju glasova na izborima imaju i oporba i manjinske zajednice.
Šef kluba zastupnika Studentske liste Jovo Bakić rekao je da je ta lista pobijedila i glasovima manjinskih zajednica i da će manjine imati svoje dopredsjednike parlamenta.
Ranije u četvrtak srbijanski parlament je za predsjednika izabrao Aleksandra Čupića, kandidata Studentske liste koja je na izborima 25. listopada pobijedila vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS) bivšeg šefa države Aleksandra Vučića.
Za Čupića, docenta na Prometnom fakultetu u Beogradu, glasalo je 140, a za protukandidata, sveučilišnog profesora Stojana Radenovića kojeg je predložio zastupnički klub "Aleksandar Vučić - Srbija pobjeđuje", 97 zastupnika.
Studentska lista je na izborima osvojila 140, SNS 103, a manjinske zajednice ukupno sedam mandata.
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