Aleksandar Čupić
Gotova maratonska rasprava: Kandidat Studentske liste preuzeo vođenje Skupštine Srbije
Kandidat Studentske liste Aleksandar Čupić izabran je za novog predsjednika Narodne skupštine Srbije nakon konstituirajuće sjednice koja je, umjesto predviđenih pet sati, trajala puna tri dana.
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Za izbor Čupića na javnom je glasanju ruku diglo 140 zastupnika, dok je njegov protukandidat iz redova oporbene liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", matematičar Stojan Radenović, dobio 97 glasova.
Od ukupno 239 zastupnika koji su pristupili glasanju, dvoje je bilo suzdržano, među kojima i Šaip Kamberi iz Albanske koalicije. Nakon proglašenja rezultata, Čupić je preuzeo predsjedanje parlamentom uz pljesak i ovacije zastupnika Studentske liste, piše N1 Srbija.
U novom sazivu Narodne skupštine Srbije Studentska lista ima većinu od 140 mandata, lista okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS) ima 103 zastupnika, dok je preostalih sedam mandata pripalo manjinskim listama.
Trodnevna rasprava i međusobne optužbe
Konstituirajuća sjednica započela je u utorak, 17. studenoga, a prema riječima zastupnika Studentske liste Bubnjevića, bila je planirana u trajanju od pet sati, no odužila se na tri dana.
Sjednicom je do izbora novog predsjednika predsjedao najstariji zastupnik Stojan Radenović, za kojeg su zastupnici većine ustvrdili da je u više navrata prekršio Poslovnik kako bi Aleksandru Vučiću i zastupnicima SNS-a omogućio dulje govore i time odgodio samo glasanje.
Kako prenosi dnevni list Danas pozivajući se na podatke Studentske liste, Vučić je prvog dana sjednice kao predstavnik predlagatelja govorio sat i 40 minuta, dok se drugog dana za riječ javio tridesetak puta. Zastupnik Studentske liste Jugoslav Gašić ocijenio je takvo postupanje oporbe kao stalnu opstrukciju izbora predsjednika parlamenta, prenosi Klix.ba.
S druge strane, zastupnici SNS-a tijekom rasprave su osporavali Čupićevo akademsko zvanje, ističući da je docent, a ne redoviti profesor, te su od njega zatražili da objasni podrijetlo svoje imovine. Čupić je na te prozivke odgovorio kako će izvješće o imovini zakonski podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije. Kako bi se glasanje konačno privelo kraju, zastupnici Studentske liste u četvrtak su odustali od svih prijavljenih rasprava, nakon čega su i zastupnici SNS-a završili svoja izlaganja do 13 sati.
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