S druge strane, zastupnici SNS-a tijekom rasprave su osporavali Čupićevo akademsko zvanje, ističući da je docent, a ne redoviti profesor, te su od njega zatražili da objasni podrijetlo svoje imovine. Čupić je na te prozivke odgovorio kako će izvješće o imovini zakonski podnijeti Agenciji za sprječavanje korupcije. Kako bi se glasanje konačno privelo kraju, zastupnici Studentske liste u četvrtak su odustali od svih prijavljenih rasprava, nakon čega su i zastupnici SNS-a završili svoja izlaganja do 13 sati.