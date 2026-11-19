BIVŠI LIDER NAJAVIO PROSVJEDE
VIDEO / Kaos u Skupštini Srbije: Vučić dobio opomenu, zastupnici SNS-a skočili i počeli vikati
U Narodnoj skupštini Srbije izbila je burna rasprava nakon što je predsjednik parlamenta Aleksandar Čupić izrekao opomenu Aleksandru Vučiću, zastupniku Srpske napredne stranke (SNS). Zastupnici SNS-a ustali su sa svojih mjesta i počeli vikati, a zbog nereda su opomene dobili i Ana Brnabić te Milenko Jovanov, javlja N1 BiH.
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Incidentu je prethodio Vučićev govor koji je trajao oko 45 minuta. Tijekom obraćanja kritizirao je predsjednika Skupštine, dovodeći u pitanje njegovo obrazovanje i način vođenja sjednice.
"Vi niste ni pravnik, niste završili ni političke znanosti. Razumijem. Niste ni isposnik, kao što su vas predstavljali", rekao je Aleksandar Vučić, nakon čega mu je Čupić izrekao opomenu.
Vučić je ranije napustio sjednicu, najavivši ostavku uz poruku da predstavnike nove vlasti "ne može gledati", no ubrzo se vratio u parlament.
Vučić zaprijetio prosvjedima
Tijekom rasprave Vučić je optužio novu parlamentarnu većinu, predvođenu Studentskom listom, za kršenje demokratskih procedura i nepoštovanje oporbe.
Posebno je kritizirao mogućnost udaljavanja zastupnika SNS-a sa sjednica, upozorivši da bi takvi potezi mogli izazvati prosvjede.
"Natjerat ćete ljude da izađu na ulicu, nećete vjerovati za već mjesec dana. Neće to biti nešto veliko, mi smo mali, slabi, onoliko koliko je to moguće. I opet ćemo imati politički život na ulici. To ćemo imati ispred RTS-a", poručio je.
Vučić je ustvrdio i da je "demokracija umrla u Srbiji dolaskom Studentske liste na vlast", optužujući novo vodstvo parlamenta za urušavanje institucija i političkih pravila.
Njegove kritike dolaze nakon godina u kojima su rad Skupštine pod vodstvom SNS-a obilježavali sukobi s oporbom, uvrede i kažnjavanje oporbenih zastupnika.
Promjene u izvještavanju RTS-a
Vučićeva najava mogućih prosvjeda ispred RTS-a dolazi u trenutku promjena u medijskoj zastupljenosti političkih aktera.
Prema podacima Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), Vučić je u rujnu na RTS-u imao približno 35 puta više televizijskog prostora od Studentske liste.
Nakon izborne pobjede Studentske liste njegova se zastupljenost smanjila, a promijenio se i ton izvještavanja. BIRODI pritom upozorava da promjena političkog tona ne znači nužno i profesionalnije novinarstvo te da javni servis ne bi smio favorizirati nijednu političku opciju.
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