U izraelskom napadu na sveučilište u Gazi poginulo najmanje troje ljudi

BASHAR TALEB / AFP

Troje zaposlenika sveučilišta u Gazi ubijeno je, a osam je studenata ranjeno u izraelskom zračnom napadu u nedjelju, prema lokalnim palestinskim izvorima, koji su izvijestili i o četiri smrtna slučaja na drugim mjestima u toj enklavi.

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Izraelska vojska za AFP je rekla da provjerava informacije.

Izraelski napad dronom "ciljao" je Islamsko sveučilište u Gazi, u sjevernom dijelu teritorija, pri čemu je ubijeno troje "pripadnika osiguranja" i ranjeno osam studenata, reklo je za AFP nekoliko izvora unutar institucije.

Bolnica Al-Šifa u gradu Gazi potvrdila je da je primila tri tijela i da liječi osam ranjenih nakon napada.

Među ranjenim studentima, koji su bili na kampusu i pohađali nastavu, "neki su u kritičnom stanju", prema palestinskom ministarstvu obrazovanja, koje je osudilo "šutnju svijeta pred napadima usmjerenim na studente i sveučilišta".

"U proteklih šest dana ubijeno je deset studenata i nastavnika", priopćilo je ministarstvo, dodajući da je "95 posto zgrada koje pripadaju sveučilišnim institucijama" oštećeno u trogodišnjem ratu između Izraela i Hamasa.

Prema civilnoj zaštiti Gaze, službi za spašavanje pod tim islamističkim pokretom, četiri su osobe ubijene i na drugim mjestima u toj enklavi.

Dvije su osobe ubijene u zračnom napadu u Han Junisu na jugu, jedna u Deir al-Balahu u središnjem Pojasu Gaze, a četvrta u izraelskoj vatri na sjeveru Pojasu Gaze, rekao je glasnogovornik službe za AFP.

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada 2025., nakon dvije godine rata izazvanog dotad najvećim napadom tog palestinskog pokreta na izraelsko tlo 7. listopada 2023.

Više od 1500 Palestinaca je ubijeno otkad je počelo primirije, prema ministarstvu zdravstva Gaze, koje je pod kontrolom Hamasa, a čije podatke UN smatra pouzdanima.