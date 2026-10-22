Hamas prijeti Izraelu novim napadom poput onoga 7. listopada, kažu izraelski državni mediji

U napadu 7. listopada 2023. godine pripadnici Hamasa ubili su oko 1200 ljudi u Izraelu, dok je više od 250 osoba uzeto za taoce i odvedeno u Pojas Gaze. Taj napad bez presedana pokrenuo je rat u Gazi. Od početka rata ubijeno je više od 74.000 Palestinaca, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa.