agencija COGAT
Hamas prijeti Izraelu novim napadom poput onoga 7. listopada, kažu izraelski državni mediji
Palestinski pokret otpora Hamas upozorio je Izrael na mogućnost ponavljanja napada razmjera onoga od 7. listopada 2023. godine, objavio je u četvrtak izraelski medij Ynet.
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Izraelska državna agencija COGAT, odgovorna za koordinaciju civilnih pitanja na palestinskim područjima, potvrdila je za Ynet da je prijetnja prenesena jednom od njezinih dužnosnika tijekom sastanka s Ramizom Alakbarovom, posebnim izaslanikom Ujedinjenih naroda za Bliski istok. Alakbarov je prošlog tjedna razgovarao s visokim predstavnicima Hamasa. Navode o prijetnji zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.
Prema pisanju Yneta, prijetnja je povezana s djelovanjem izraelske vojske, koja i više od godinu dana nakon proglašenja prekida vatre i dalje okupira više od polovice teritorija Pojasa Gaze.
Kao drugi razlog navedeno je otkazivanje palestinskih izbora koji su se trebali održati u studenome. Hamas je, prema navodima Yneta, poručio da više nije spreman prihvaćati postojeće stanje.
O prijetnji su odmah obaviješteni izraelsko političko vodstvo i sigurnosne službe, izvijestio je Ynet.
U napadu 7. listopada 2023. godine pripadnici Hamasa ubili su oko 1200 ljudi u Izraelu, dok je više od 250 osoba uzeto za taoce i odvedeno u Pojas Gaze. Taj napad bez presedana pokrenuo je rat u Gazi. Od početka rata ubijeno je više od 74.000 Palestinaca, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa.
Humanitarna situacija na tom području i dalje je iznimno teška. Veliki dijelovi Pojasa Gaze pretvoreni su u ruševine, a brojni stanovnici još uvijek žive u šatorima i ovise o humanitarnoj pomoći.
Prema pisanju Yneta, Hamas je upozorio da bi se napad sličnih razmjera mogao dogoditi bilo gdje – u samom Izraelu, na okupiranoj Zapadnoj obali ili u inozemstvu.
Ipak, upitno je raspolaže li Hamas još uvijek operativnim kapacitetima za provedbu takvog napada nakon tri godine rata. Prema izvješćima, skupina novači nove borce, no oni navodno imaju malo iskustva i ograničenu vojnu obuku.
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