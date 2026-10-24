HEBRON
Na ubojstvo dva izraelska vojnika, Izrael odgovorio protjerivanjem oko 1200 Palestinaca iz svojih domova
Izraelska vojska prisilila je oko 1200 Palestinaca da napuste svoje domove u Hebronu na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je palestinski dužnosnik, dan nakon što su u palestinskom napadu poginula dva izraelska vojnika.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će vojska pokrenuti operaciju širokih razmjera nakon što su vojnici poginuli kada su dvojica palestinskih naoružanih napadača otvorila vatru na vojnoj kontrolnoj točci u blizini grada. Izraelska vojska objavila je da su napadači ubijeni.
Također su naveli da je svrha operacije u četvrtima Al-Džaladah i Ein Deir Baha, u blizini vojne kontrolne točke na ulazu u Hebron, potraga za pripadnicima naoružanih skupina i oružjem. U priopćenju se navodi i da će vojska provesti rušenja objekata.
Palestinska samouprava kritizirala je operaciju kao "kolektivno kažnjavanje".
Jusef Zuhair Al-Džabari, načelnik općine Hebron, rekao je da oko 1300 ljudi prijeti da ostanu bez doma, uz 1200 već raseljenih.
Istaknuo je i da su izraelske operacije motivirane parlamentarnim izborima u utorak na kojima bi Netanyahuova desničarska koalicija mogla izgubiti većinu, kako pokazuju ispitivanja javnog mnijenja.
"Netanyahu i radikalni ministri u njegovoj vladi nastoje pridobiti što više glasova doseljenika", rekao je Al-Džabari.
Nevladina organizacija Klub palestinskih zatvorenika priopćila je da su izraelske snage u petak i subotu uhitile oko 70 Palestinaca. Izraelski dužnosnici nisu komentirali uhićenja.
Al-Džabari je rekao da je vojska u Hebronu srušila trgovine, tvornice, kuće i ceste te da je odgovor bio nerazmjeran i neopravdan.
Stanovnici Hebrona rekli su za Reuters da je vojska prisilila mnoge ljude koji nemaju nikakve veze s palestinskim napadačima da napuste svoje domove.
"Pozivamo dužnosnike da stanu uz nas jer nismo ni u što od ovoga uključeni. Ovdje ima djece. Izolirani smo, ne radimo ništa. Sve je ovo samovoljno", rekao je Maždi Naser, jedan od onih koji su morali napustiti svoje domove.
Stanovnici su rekli za Reuters da su vidjeli izraelske vojnike kako crnim znakom X označavaju kuće nakon što su njihovi palestinski stanari bili prisiljeni otići. Nije odmah bilo jasno što taj znak znači, ističe Reuters.
Netanyahuova vlada upravlja brzim širenje doseljeničkih naselja, koja tijela UN-a i većina zemalja smatraju nezakonitima, iako Izrael to osporava.
Širom Zapadne obale Izrael je blokirao ulaze u većinu palestinskih gradova i naselja, snažno ograničavajući slobodu kretanja Palestinaca.
Jusef Mur, stanovnik palestinskog grada Jata, rekao je da zbog zatvaranja nije mogao otići s kćeri u Jeruzalem gdje se ona liječi od raka.
"Situacija je loša i patimo. Kada smo pokušali prijeći, ispalili su šok-bombe prema nama i kći se preplašila na putu. Ispaljivali su šok-bombe prema ljudima. Situacija je vrlo teška", rekao je Mur.
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