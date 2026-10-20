Oglas

ZBOG EUROPSKOG PUTA

Ustavne promjene u Crnoj Gori: Uvodi se provjera integriteta kandidata za Vladu

author
Hina
|
20. lis. 2026. 07:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_311023_105432089
R.R./ATAImages/PIXSELL

Skupština Crne Gore usvojila je prijedlog Vlade za promjenu Ustava kojom je predviđena obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i za članove izvršne vlasti.

Oglas

Za taj prijedlog, nakon višesatne sjednice, glasalo je 56 zastupnika parlamentarne većine, dijela oporbe, predstavnika manjinskih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Predstavnici Demokratske partije socijalista i Demokratske narodne partije u raspravi su rekli da neće podržati ustavne promjene. 

Glasovanju u parlamentu prethodila je sjednica Ustavnog odbora na kojoj je prihvaćen amandman, koji je podnio nezavisni zastupnik Nikola Janović, da se zakoni o provjeri integriteta usvajaju dvotrećinskom većinom.

"Ojačana uloga parlamenta i zaštita demokracije"

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica rekao je da bi provjera integriteta kandidata za mandatara i članove Vlade ojačala ulogu parlamenta i zaštititi demokraciju.

Istaknuo je kako je u javnosti podignuto previše nepotrebne buke u vezi s predloženim rješenjem, navodeći da ono nije politički hir niti eksperiment Vlade, već rezultat preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije i Venecijanske komisije.

Koprivica je rekao i da su navedene ustavne izmjene preduvjet za zatvaranje poglavlja 23.

Dužnosnici Europske unije  više puta su pozivali na usvajanje ustavnih promjena i upozorili da bi u suprotnom europski put Crne Gore bio znatno usporen.

Teme
crna gora crna gora ustavne promjene europska unija ustavne promjene

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ