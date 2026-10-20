ZBOG EUROPSKOG PUTA
Ustavne promjene u Crnoj Gori: Uvodi se provjera integriteta kandidata za Vladu
Skupština Crne Gore usvojila je prijedlog Vlade za promjenu Ustava kojom je predviđena obavezna prethodna provjera integriteta kandidata za mandatara i za članove izvršne vlasti.
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Za taj prijedlog, nakon višesatne sjednice, glasalo je 56 zastupnika parlamentarne većine, dijela oporbe, predstavnika manjinskih stranaka i nezavisnih zastupnika.
Predstavnici Demokratske partije socijalista i Demokratske narodne partije u raspravi su rekli da neće podržati ustavne promjene.
Glasovanju u parlamentu prethodila je sjednica Ustavnog odbora na kojoj je prihvaćen amandman, koji je podnio nezavisni zastupnik Nikola Janović, da se zakoni o provjeri integriteta usvajaju dvotrećinskom većinom.
"Ojačana uloga parlamenta i zaštita demokracije"
Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica rekao je da bi provjera integriteta kandidata za mandatara i članove Vlade ojačala ulogu parlamenta i zaštititi demokraciju.
Istaknuo je kako je u javnosti podignuto previše nepotrebne buke u vezi s predloženim rješenjem, navodeći da ono nije politički hir niti eksperiment Vlade, već rezultat preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije i Venecijanske komisije.
Koprivica je rekao i da su navedene ustavne izmjene preduvjet za zatvaranje poglavlja 23.
Dužnosnici Europske unije više puta su pozivali na usvajanje ustavnih promjena i upozorili da bi u suprotnom europski put Crne Gore bio znatno usporen.
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