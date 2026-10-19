Hrvatska postavila osam uvjeta Crnoj Gori, stigao odgovor

No, hrvatski premijer Andrej Plenković je na prošlotjednom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu upoznao europske čelnike s osam hrvatskih zahtjeva, nakon čega su iz zaključaka ukonjene su vremenske odrednice koje su predviđale dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine i što skoriji završetak izrade pristupnog ugovora.