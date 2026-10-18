Veliki preokret u Republici Srpskoj: Kandidat HDZ-a 1990. prestigao protukandidata

Armin Durgut/PIXSELL

Kandidat HDZ-a 1990. Igor Balukčić prešao je u nedjelju u vodstvo u utrci za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske nakon što je počelo brojanje glasova birača iz inozemstva, pristiglih poštom i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.

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Balukčić je zaostajao za Ivanom Begićem, kandidatom SDP-a BiH, za 452 glasa prije nego li su se otvorile vreće s dopisnim glasovima birača.

Prema posljednjim podacima koje na svojoj internetskoj stranici u nedjelju osvježilo Središnje izborno povjerenstvo, kandidat HDZ-a 1990 ima 3.199, a Begić 2822 osvojenih glasova na izborima. Preostalo je obraditi manje od 1,5 posto glasova pristiglih iz inozemstva.

Glasovi iz inozemstva imaju često presudnu ulogu u konačnom ishodu rezultata izbora za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske zbog velikog broja Hrvata koji su tijekom rata prognani s područja toga entiteta.

Po podacima hrvatske strane tijekom rata s područja današnje Republike Srpske prognano je skoro 153.000 Hrvata.

Za hrvatskog potpredsjednika na posljednjim Općim izborima u BiH kandidirali su se i trenutačno trećeplasirani Franjo Jukić kojega podupire koalicija predvođena HDZ-om BiH te Ivo Kamenjašević iz HSS-a.

Odluka hrvatskih stranaka da na izbore izađu s trojicom kandidata Igorom Balukčićem, Franjom Jukićem i Ivom Kamenjaševićem oslabila je izglede izbora legitimnog hrvatskog političkog predstavnika u vodstvu Republike Srpske.

Iako potpredsjednik Republike Srpske ima ograničene ovlasti u odnosu na predsjednika entiteta, ta je dužnost simbolički važna za malobrojnu hrvatsku zajednicu.