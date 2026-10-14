Trump traži žrtvenog jarca za mogući poraz: U središtu priče savjetnik koji je surađivao s Dodikom

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Samo tri tjedna prije izbora za američki Kongres, među republikancima raste zabrinutost zbog nepovoljnih anketa i mogućnosti gubitka parlamentarne većine. Prema pisanju američkog medija Puck, predsjednik Donald Trump već razmatra na koga bi mogao prebaciti odgovornost u slučaju izbornog neuspjeha, a među glavnim kandidatima je njegov dugogodišnji suradnik James Blair, koji je nedavno sudjelovao u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj.

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Prema izvorima bliskima Bijeloj kući, republikanski dužnosnici sve su nervozniji zbog promjena u izbornim projekcijama. Samo tijekom proteklog tjedna analitičari su promijenili procjene za 18 izbornih utrka za Zastupnički dom u korist demokrata.

Zabrinutost se širi i na Senat, gdje demokrati razmatraju mogućnost osvajanja mjesta u saveznim državama Južnoj Karolini i Kansasu.

Trumpov savjetnik mogao bi postati glavni krivac

Donald Trump je tijekom vikenda na skupu u Tennesseeju komentirao moguće posljedice izbora.

"Ako ne pobijedimo na izborima za Kongres, krivit će mene. Ako pobijedimo, neću dobiti nikakve zasluge za to", izjavio je.

Međutim, prema tvrdnjama republikanskih operativaca, predsjednik već priprema teren za prebacivanje odgovornosti na Jamesa Blaira, bivšeg zamjenika šefa osoblja Bijele kuće i jednog od ključnih ljudi republikanske izborne strategije.

Blair je sudjelovao u osmišljavanju kontroverzne strategije prekrajanja granica izbornih jedinica, kojom su republikanci nastojali povećati svoje izborne izglede.

Strategija je stajala desetke milijuna dolara, ali je izazvala nezadovoljstvo među pojedinim republikanskim zastupnicima, osobito u Teksasu i Floridi.

"Trump jednostavno priprema Jamesa da preuzme krivnju", rekao je jedan republikanski operativac blizak Bijeloj kući.

Blair nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Problematičan angažman u Republici Srpskoj

Dodatne probleme Blairu stvara njegov nedavni angažman u Bosni i Hercegovini, prenosi N1 BiH.

Kako je objavio New York Times, Blair i Chris LaCivita, bivši voditelj Trumpove predsjedničke kampanje, boravili su u Republici Srpskoj kako bi pružili predizbornu podršku Miloradu Dodiku i njegovoj stranci uoči općih izbora održanih 4. listopada.

Njihov angažman izazvao je kritike u SAD-u, posebno zbog političkih veza vodstva Republike Srpske s Rusijom.

RONALDO SCHEMIDT/AFP, Dejan Rakita/PIXSELL

Trump je tada poručio da bi obojicu odmah otpustio ako se utvrdi sukob interesa.

"Ako postoji sukob interesa, odmah bih ih otpustio!" napisao je američki predsjednik.

Predsjednik Nacionalnog republikanskog kongresnog odbora Richard Hudson stao je u njihovu obranu, nazvavši ih dvojicom najodanijih i najučinkovitijih Trumpovih savjetnika.

Blair danas vodi MAGA Inc., politički odbor koji podržava Trumpa, dok LaCivita ostaje jedan od njegovih važnih političkih suradnika.

Trumpovi suradnici već traže odvjetnike

Strah u republikanskim redovima ne odnosi se samo na mogući gubitak izbora.

Prema pisanju Pucka, brojni članovi Trumpove administracije, savjetnici i politički saveznici već razgovaraju s odvjetnicima, a neki su ih i angažirali, zbog mogućnosti da demokrati preuzmu kontrolu nad Kongresom.

Takav bi rasplet mogao otvoriti prostor za parlamentarne istrage, saslušanja i sudske pozive.

"Svi shvaćaju da dolazi vrijeme naplate računa", izjavio je jedan Trumpov saveznik.

Demokrati već pripremaju moguće istrage koje bi obuhvatile sumnje na nezakonite aktivnosti dužnosnika administracije, potencijalnu korupciju povezanu s Trumpovom obitelji, dokumente o Jeffreyju Epsteinu te pitanja troškova života američkih građana.

Među osobama koje bi se mogle naći pod povećalom spominje se i bivša ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, koja se suočavala s optužbama za sporne ugovore i trošenje javnog novca.

Bijela kuća odbacuje kritike

Dio republikanaca smatra da je problemima stranke pridonijela i Trumpova politika, uključujući stroge imigracijske mjere, rast cijena energenata i trgovinske sukobe.

Unatoč zabrinutosti unutar stranke, Trump još nije odlučio iskoristiti stotine milijuna dolara kojima raspolažu politički odbori povezani s njim za potporu republikanskim kandidatima.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle odbacio je tvrdnje da predsjednik ne čini dovoljno.

"Predsjednik Trump neprikosnoveni je vođa, najbolji glasnogovornik i nenadmašan motivator Republikanske stranke te je predan očuvanju republikanske većine u Kongresu", poručio je.

Dok republikanci pokušavaju zadržati kontrolu nad Kongresom, među Trumpovim suradnicima raste zabrinutost da bi eventualna demokratska pobjeda mogla označiti početak dugotrajnih političkih i pravnih problema.